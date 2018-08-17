"Руки забери!": у Харкові охоронець супермаркету побив покупця

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Покупця звинуватили в крадіжці дезодоранту

У харківському супермаркеті охоронець накинувся на чоловіка, якого запідозрили у крадіжці дезодоранту. Про це повідомляє портал 057.ua.

Інцидент стався на вулиці Світлій, біля супермаркету Basket. Чоловік уже вийшов на вулицю з супермаркету, як його наздогнав охоронець, схопив за футболку і почав вимагати показати сумку. Він звинувачував чоловіка у крадіжці дезодоранту. Відбулася невелика сутичка, в ході якої покупець отримав травму голови. На відео видно, як у нього тече кров по скроні.

На допомогу чоловікові збіглися люди, які відпочивали на дитячому майданчику неподалік.

"Охорона супермаркету Basket займається самоуправством, б'є людей і думає, що їй це можна. А адміністрація магазину підтримує такий метод затримання. Ледве відбили цього чоловіка", - повідомляє автор відео.

Керуюча магазином Ганна Оганісян стверджує, що у них є відео, на якому чоловік вчиняє крадіжку, а також вона повідомила, що покупця ніхто не бив і він сам вдарився об дерево.

"У нас є відео, яке підтверджує, що чоловік поклав дезодорант в сумку, не оплатив і вийшов. Коли він покинув предкассовую зону, охоронець запропонував йому зупинитися. Але чоловік почав тікати і кинув товар під сусідній ларьок. Потім цей товар забрав забрав інший наш відвідувач. Ніхто нікого не бив. В цій колотнечі, коли його намагалися затримати, він, вивертаючись, просто вдарився об дерево. Якщо уважно подивитися на відео, то можна побачити у людини біля рани бруд від кори дерева. Брудного місця не було б при звичайному ударі", - повідомила керуюча.

Цю ситуацію прокоментували і юристи. Вони стверджують, що будь-який громадянин України може затримати злодія до приїзду поліції, а охоронець супермаркету може попросити покупця добровільно показати свої речі. Проводити огляд особистих речей підозрюваного уповноважена лише чергова слідчо-оперативна група.

"Так як чоловік тікав, це були допустимі заходи, щоб він не втік. Якщо охоронець перевищив межі самооборони і вдарив клієнта тільки із-за того, що той тікав, то в цьому є склад ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження без наслідків). За це повинні покарати штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів, або громадськими роботами до 200 годин, або виправними роботами до 1 року", – пояснив адвокат Євген Рияко.

Інформація про інцидент внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 КК України (крадіжка). За даними Національної поліції, ніяких заяв в Московський райвідділ з приводу нанесення легких тілесних ушкоджень поки не надходило.

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Відео: РБК-Україна