Приревнував дружину: у Києві чоловікові проломили череп

Фото: Постраждалого чоловіка доставили в лікарню (kiev.informator.ua/Александр Калинчук)

Постраждалий чоловік запідозрив дружину в зраді

В результаті п'яної бійки ревнивий чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму і сильне пошкодження внутрішніх органів. Як повідомляє "Інформатор", інцидент стався в Києві на Караваєвих дачах у суботу близько 21:00.

Троє товаришів: Юрій, його дружина Світлана, і їх друг Іван, – зібралися ввечері в будинку на Караваєвих дачах для відпочинку. У процесі розпивання спиртних напоїв Юрій запідозрив, що його дружина зраджує йому з Іваном. На тлі цієї здогадки між чоловіками стався конфлікт.

Спочатку товариші з'ясовували відносини лише у словесній перепалці, однак, в один з моментів Іван схопив важкий предмет і кілька разів ударив ним ревнивого чоловіка по голові. Після чого виволік його з квартири і спустив вниз по сходовій клітці.

Фото: Чоловікові, приревновавшему дружину пробили череп (kiev.informator.ua/Александр Калинчук)

На місце події прибули патрульна поліція і машина швидкої допомоги. Медики діагностували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, розсічення в районі потилиці і внутрішні ушкодження грудної клітини та черевної порожнини. Але, незважаючи на всі аргументи медиків, Юрій відмовився від госпіталізації і залишився на місці для дачі свідчень.

Нагадаємо, у Харкові охоронець супермаркету побив покупця через підозри в крадіжці. А в Дніпропетровській області в клініці напали на лікаря.

Раніше в Київській області конфлікт обернувся бійкою і пожежею.

Відео: РБК-Україна