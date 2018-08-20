Не ожидала нападения: в Киеве избили дочь погибшего волонтера

Иллюстративное фото (twitter.com/MediaAz1)

Нападение произошло возле ее дома на Троещине

В Киеве жестоко избили дочь известного волонтера Сергея Павлова – Анастасию. Об этом сообщила его коллега Тим Златкин на своей странице в социальной сети Facebook.

Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 17 августа на Троещине. Информацию подтвердила сама Анастасия Павлова на странице в Facebook. Девушка рассказала, что она вышла вечером встретить друга, а на нее налетела компания из 6 человек. Они несколько раз ударили Анастасию, и она отключилась. Позже девушка вызвала скорую медицинскую помощь.

Медики позвонили в полицию, но патрульные так и не приехали.

По словам девушки, друг, с которым она собиралась встретиться – это товарищ ее покойного отца, волонтера Сергея Павлова. Он подставил девушку и привел с собой целую компанию, которая поиздевалась над Анастасией.

"Дочку моего покойного друга Серёжи, который с первых дней войны отчаянно волонтерил для украинской армии, избили вчера ночью", – сообщил Тим Златкин.

Скриншот поста (facebook.com/akvilifer)

Медики диагностировали у Анастасии многочисленные ушибы и заподозрили сотрясение головного мозга. Девушке пришлось пройти обследование на аппарате МРТ.

Скриншот поста (facebook.com/Анастасия Павлова)

Скриншот фото (facebook.com/Анастасия Павлова)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве в результате пьяной драки ревнивый муж получил закрытую черепно-мозговую травму и сильное повреждение внутренних органов.

А также писали о том, что во Львове из-за трафаретов с Гандзюк избили активистов.

Видео: РБК-Украина