Не чекала нападу: у Києві побили дочку загиблого волонтера

Ілюстративне фото (twitter.com/MediaAz1)

Напад стався біля її будинку на Троєщині

У Києві жорстоко побили дочку відомого волонтера Сергія Павлова – Анастасію. Про це повідомила його колега Тім Златкін на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Інцидент стався пізно увечері в п'ятницю, 17 серпня на Троєщине. Інформацію підтвердила сама Анастасія Павлова на сторінці в Facebook. Дівчина розповіла, що вона вийшла ввечері зустріти друга, а на неї налетіла компанія з 6 чоловік. Вони кілька разів вдарили Анастасію, і вона відключилася. Пізніше дівчина викликала швидку медичну допомогу.

Медики подзвонили в поліцію, але патрульні так і не приїхали.

За словами дівчини, друг, з яким вона збиралася зустрітися – це товариш її покійного батька, волонтера Сергія Павлова. Він підставив дівчину і привів із собою цілу компанію, яка познущалася над Анастасією.

"Дочку мого покійного друга Сергія, який з перших днів війни відчайдушно волонтерил для української армії, побили вчора вночі", – повідомив Тім Златкін.

Скріншот поста (facebook.com/akvilifer)

Медики діагностували у Анастасії численні забої і запідозрили струс головного мозку. Дівчині довелося пройти обстеження на апараті МРТ.

Скріншот поста (facebook.com/Анастасия Павлова)

Скріншот фото (facebook.com/Анастасія Павлова)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві в результаті п'яної бійки ревнивий чоловік отримав закриту черепно-мозкову травму і сильне пошкодження внутрішніх органів.

А також писали про те, що у Львові з-за трафаретів з Гандзюк побили активістів.

Відео: РБК-Україна