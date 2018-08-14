У Львові радикали змусили вибачитися на колінах вандала, який спаплюжив пам'ятник українським воїнам

Колаж (РБК-Україна)

Дана організація постійно розшукує хуліганів для народного правосуддя

У Львові учасники молодіжної організації С14 Львів знайшли хлопця, який спаплюжив пам'ятник українським воїнам, і змусили його вибачитися на колінах перед відеокамерою. Відповідний запис був опублікований на сторінці одного з користувачів мережі Жеки Карася у Facebook.

"С14 Львів зловили покидька. По всіх містах, де ми присутні, щотижня шукаємо різних мерзотників та злочинців. Це важко. Але займає не так і багато часу. Просто хлопці і дівчата витрачають частину свого життя на те, щоб в країні було менше хаосу і свинства. Крок за кроком", - написав він у публікації.

С14 Львів спіймали покидька. По всіх містах де ми присутні щотижня шукаємо різних мерзотників та злочинців. Це важко. Альо займає не так і багато часу. Просто хлопці та дівчата витрачають частину свого життя на ті щоб в країні було менше хаосу та свинства. Крок за кроком. Опубліковано Жекою Карасем Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Відео: С14 змусили вибачитися на колінах хлопця, який спаплюжив місцевий пам'ятник (facebook.com/Жека Карась)

На відео повідомляється, що тиждень тому хлопець, якого вони розшукали, спаплюжив закладний камінь під пам'ятник "Звитяги Українських Воїнів".

Нагадаємо, в Сквирі 43-річний чоловік понівечив Меморіальний комплекс Слави загиблим воїнам, відбивши одну табличку, яку здав за 24 гривні в пункт прийому металобрухту.

Раніше у Львові активісти закидали помідорами скандального 44-річного антиукраїнського блогера і пропагандиста Павла Хомива.

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