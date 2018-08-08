"Надо было яйцами": во Львове забросали помидорами антиукраинского блогера (видео)

Активисты наказали пропагандиста за его поведение и высказывания
Во Львове активисты забросали помидорами скандального 44-летнего антиукраинского блогера и пропагандиста Павла Хомива. Об этом рассказал координатор общественной организации "Варта 1", депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в соцсети Facebook.
Он также опубликовал соответствующее видео. Инцидент произошел возле здания одного из районных судов, где проходило заседание по делу пропагандиста.
"Под судом в Львове забросали помидорами Хомива", - написал Зинкевич.
На видео присутствует ненормативная лексика.
Видео: Павла Хомива закидали помидорами (facebook.com/igor.zinkevych)
"Как раз вчера выбросила просроченные яйца. Что же вы не сказали раньше", - сыронизировала в комментариях Роксолана Зинкевич.
"Сволочь сепарская, помидоры - это для него мало", - написала Юлия Шевченко.
"Яйцами надо было скотину", - отметила Юлия Никитюк.
Хомив стал известен благодаря антиукраинским публикациям и оскорбительным высказываниям о бойцах АТО. Стоит отметить, что блогер-пропагандист удостоился внимания организации "Миротворец", которая внесла его в раздел "Чистилище".
"Антиукраинский пропагандист. Провокатор. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Ведет антиукраинскую и пророссийскую агитацию в соцсетях. Постоянно проживает в г. Львов", - рассказали на сайте организации.
Скриншот (myrotvorets.center)
Скриншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)
Скриншот комментариев (facebook.com/igor.zinkevych)
Ранее сообщалось, что украинский блогер поплатился за "гражданскую войну".
Напомним, мать погибшей Ирины Бережной облили зеленкой.
А весной в Киеве облили зеленкой и фекалиями спонсора "Бессмертного полка".
Сколько украинских политзаключенных в РФ (видео: РБК-Украина)