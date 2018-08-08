"Треба було яйцями": у Львові закидали помідорами антиукраїнського блогера (відео)

Фото: Павло Хомів (facebook.com/pavlo.khomiv)

Активісти покарали пропагандиста за його поведінку і висловлювання

У Львові активісти закидали помідорами скандального 44-річного антиукраїнського блогера і пропагандиста Павла Хоміва. Про це розповів координатор громадської організації "Варта 1", депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Він також опублікував відповідне відео. Інцидент стався біля будівлі одного з районних судів, де проходило засідання у справі пропагандиста.

"Під судом у Львові закидали помідорами Хоміва", - написав Зінкевич.

На відео присутня ненормативна лексика.

Відео: Павла Хомива закидали помідорами (facebook.com/igor.zinkevych)

"Якраз вчора викинула прострочені яйця. Що ж ви не сказали раніше", - зіронізувала в коментарях Роксолана Зінкевич.

"Сволота сепарська, помідори - то для нього мало", - написала Юлія Шевченко.

"Яйцями треба було скотину", - зазначила Юлія Никитюк.

Хомів став відомий завдяки антиукраїнським публікаціям і образливим висловлюванням про бійців АТО. Варто відзначити, що блогер-пропагандист удостоївся уваги організації "Миротворець", яка внесла його в розділ "Чистилище".

"Антиукраїнський пропагандист. Провокатор. Участь в антиукраїнських пропагандистських заходах. Веде антиукраїнську та проросійську агітацію в соцмережах. Постійно проживає в м. Львів", - розповіли на сайті організації.

Скріншот (myrotvorets.center)

Скріншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)

Скріншот коментарів (facebook.com/igor.zinkevych)

Раніше повідомлялося, що український блогер поплатився за "громадянську війну".

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