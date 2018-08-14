Очень хотелось выпить: в Сквире вандал изувечил советский мемориал

STYLER LIFE 14.08.2018 - 13:46
Фото: изувеченный мемориал (facebook.com/pol.kievregion) Фото: изувеченный мемориал (facebook.com/pol.kievregion)

Мужчине угрожает семь лет тюрьмы

В Сквире 43-летний мужчина осквернил Мемориальный комплекс Славы погибшим воинам, отбив одну табличку, которую сдал за 24 гривны в пункт приема металлолома. Об этом информирует полиция Киевской области на своей официальной странице в Facebook.

Сообщается, что поздно вечером в Сквировское отделение полиции поступил звонок от работника пункта приема металлолома, который рассказал, что несколько минут до обращения принял от местного жителя изувеченную табличку с мемориала.

Очень хотелось выпить: в Сквире вандал изувечил советский мемориал

Фото: изувеченная табличка с мемориала (facebook.com/pol.kievregion)

"43-летнему мужчине так хотелось выпить, что он взял топор, отбил табличку с названиями сел Сквирского района и количеством погибших во Второй мировой войне, пытался согнуть ее пополам, после чего сдал", - сообщили в полиции.

Очень хотелось выпить: в Сквире вандал изувечил советский мемориал

Фото: изувеченный мемориал (facebook.com/pol.kievregion)

Злоумышленника сразу же задержали правоохранители. Он находится с изоляторе временного содержания. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.297 Уголовного кодекса Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Мужчине грозит от четырех до семи лет лишения свободы.

Напомним, во Львове вандалы уничтожили мемориальную доску известному писателю Ивану Франко.

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