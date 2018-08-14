Дуже хотілося випити: у Сквирі вандал понівечив радянський меморіал

Фото: понівечений меморіал (facebook.com/pol.kievregion)

Чоловікові загрожує сім років в'язниці

У Сквирі 43-річний чоловік осквернив Меморіальний комплекс Слави загиблим воїнам, відбивши одну табличку, яку здав за 24 гривні в пункт прийому металобрухту. Про це інформує поліція Київської області на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Повідомляється, що пізно ввечері в Сквирівське відділення поліції надійшов дзвінок від працівника пункту прийому металобрухту, який розповів, що за кілька хвилин до звернення прийняв від місцевого жителя понівечену табличку з меморіалу.

Фото: покалічена табличка з меморіалу (facebook.com/pol.kievregion)

"43-річному чоловікові так хотілося випити, що він узяв сокиру, відбив табличку з назвами сіл Сквирського району і кількістю загиблих у Другій світовій війні, намагався скласти її навпіл, після чого здав", - повідомили в поліції.

Фото: понівечений меморіал (facebook.com/pol.kievregion)

Зловмисника відразу затримали правоохоронці. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Чоловікові загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові вандали знищили меморіальну дошку відомому письменнику Івану Франку.

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