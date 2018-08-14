Во Львове радикалы заставили извиниться на коленях вандала, опорочившего памятник украинским воинам

Коллаж (РБК-Украина)

Данная организация постоянно разыскивает хулиганов для народного правосудия

Во Львове участники молодежной организации С14 Львов нашли парня, который осквернил памятник украинским воинам, и заставили его извиниться на коленях перед видеокамерой. Соответствующая запись была опубликована на странице одного из пользователей сети Жеки Карася в Facebook.

"С14 Львов поймали подонка. По всех городах, где мы присутствуем, каждую неделю ищем разных мерзавцев и преступников. Это трудно. Но занимает не так и много времени. Просто парни и девушки тратят часть своей жизни на то, чтобы в стране было меньше хаоса и свинства. Шаг за шагом", - написал он в публикации.

С14 Львів спіймали покидька. По всіх містах де ми присутні щотижня шукаємо різних мерзотників та злочинців. Це важко. Але займає не так і багато часу. Просто хлопці та дівчата витрачають частину свого життя на те щоб в країні було менше хаосу та свинства. Крок за кроком. Опубліковано Жекою Карасем Вівторок, 14 серпня 2018 р.

Видео: С14 заставили извиниться на коленях парня, который опорочил местный памятник (facebook.com/Жека Карась)

На видео сообщается, что неделю назад парень, которого они разыскали, опорочил закладной камень под памятник "Звитяги українських воїнів".

Напомним, в Сквире 43-летний мужчина изувечил Мемориальный комплекс Славы погибшим воинам, отбив одну табличку, которую сдал за 24 гривны в пункт приема металлолома.

Ранее во Львове активисты забросали помидорами скандального 44-летнего антиукраинского блогера и пропагандиста Павла Хомива.

Рекомендуем к просмотру:

Видео: Наши отважные девушки в рядах украинской армии