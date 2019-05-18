Під Львовом горе-мати жорстоко побила 11-річну доньку: усі подробиці

У Львівській області мати побила власну дитину, внаслідок чого вона була госпіталізована з численними травмами голови. Про це інформує відділ комунікації Нацполиції області.

17 травня близько 10.00 в поліцію надійшло повідомлення від медиків. Лікарі повідомили, що до медзакладу доставили 11-річну жительку міста Соснівка з численними травмами голови.

Поліцейським вдалося встановити, що тілесні ушкодження дитині завдала раніше судима 27-річна мати. На даний момент проводиться досудове розслідування.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Тепер зловмисниці загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

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