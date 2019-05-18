Подо Львовом горе-мать жестоко избила 11-летнюю дочь: все подробности

Во Львовской области мать избила собственного ребенка, вследствие чего тот был госпитализирован с множественными травмами головы. Об этом информирует отдел коммуникации ГУ Нацполиции области.

17 мая около 10.00 в полицию поступило сообщение от медиков. Врачи сообщили, что в больницу доставили 11-летнюю жительницу города Сосновка с множественными травмами головы.

Полицейским удалось установить, что телесные повреждения ребенку нанесла ранее судимая 27-летняя мать. На данный момент проводится досудебное расследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленнице грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее подростки избили парня и издевались над ним на глазах у людей. Инцидент произошел в Запорожье возле торгово-развлекательного комплекса.

Также мы писали о том, что в Чернигове четверо подростков напали на 10-летнюю девочку. Злоумышленники избили ее, а после пытались изнасиловать. Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рану ноги.

Напомним, в апреле в Хмельницком ученицы УВО №28 устроили публичную расправу над 14-летней девочкой и разместили видео издевательств в интернете.