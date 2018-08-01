У Львівській області чоловіка вбила блискавка

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Загиблому було 47 років

У Жовківському районі Львівської області блискавка вбила людину. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції міста Львова.

Трагедія сталася у вівторок, 31 липня. Близько шести годин вечора в поліцію надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Жовківського району блискавка вдарила в людину.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. З'ясувалося, що загинув місцевий житель, 1968 року народження. Що він робив під час сильної грози на відкритому просторі, поки не відомо. Поліція встановлює всі обставини трагедії.

У цьому році, із-за частих і сильних гроз, жителі України часто стають жертвами блискавок.

Нещодавно ми писали про те, що у Вінницькій області через удар блискавки постраждало кілька людей.

Гроза у Вінницькій області прийняла трагічні обертів – дві людини загинуло, один перебуває в реанімації. У місті Хмільник блискавка вдарила в альтанку, в якій відпочивали троє чоловіків. Двоє з них загинули на місці, їх товаришеві пощастило – він на якийсь час вийшов з альтанки, а тому вижив.

А у Запорізькій області кульова блискавка знищила будинок.

В селі Тарасівка Запорізької області повністю згорів будинок площею 60 квадратних метрів.

Інцидент стався під час сильної грози. У будівлю, яка знаходилася поруч з житловим будинком, прямо очах про господарів ударила кульова блискавка.

Відео: РБК-Україна