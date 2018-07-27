У Львівській області підліток покінчив життя самогубством

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Хлопчикові було всього 12 років

У Львівській області 12-річний хлопчик повісився на мотузці в сараї. Про це повідомляє ТСН.

Сусіди кажуть, що 12-річний Юра був веселим і гарним хлопцем. Вони в шоці від того, що хлопчик покінчив з собою.

"Нормальний хлопець був, ніхто не чекав. Веселий, все було добре", - кажуть селяни.

Батьки не занепокоїлися, коли Юра не прийшов додому ночувати, так як він часто залишався у бабусі, яка проживала в тому ж селі. Шукати хлопчика почали тільки на наступний день. Тіло підлітка, який повісився на мотузці в сараї, виявив батько разом з братом Юрка.

Сім'я не може оговтатися від шоку і не знає, що послужило причиною такого вчинку. Юра добре вчився, у нього були друзі.

Секретар сільської ради Оксана Бальковская сказала, що хлопчик був трохи замкнутий і звинувачує у трагедії інтернет і сучасні гаджети.

"Спілкувався з товаришами, ніяких проблем з ним не було. Ну, трохи був замкнутий. Йому купили планшет, і дитина постійно з тим планшетом ходила, він дивився той планшет", - пояснює Бальковская.

Поліція повідомила, що слідів насильницької смерті на тілі дитини не виявили. Про сім'ю Юри розповідають, що вона малозабезпечена, але благонадійна.

"Не надходило жодних повідомлень від соціальних служб, ні школи, ні від місцевого голови, що там є якась проблема в сім'ї. Звертаємося до батьків: стежити за своїми дітьми, говорити, що вони їх люблять", - каже представник Стрийського відділу поліції Ольга Марценюк.

12-річного Юру поховали на сільському цвинтарі, але за традицією, в церкві хлопчика відспівувати не стали.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області молода пара вчинила самогубство за місяць до весілля.

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Відео: STYLER.rbc.ua