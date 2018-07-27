Во Львовской области подросток покончил жизнь самоубийством

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Мальчику было всего 12 лет

Во Львовской области 12-летний мальчик повесился на веревке в сарае. Об этом сообщает ТСН.

Соседи говорят, что 12-летний Юра был веселым и хорошим парнем. Они в шоке от того, что мальчик покончил с собой.

"Нормальный парень был, никто не ждал. Веселый, все было хорошо", - говорят селяне.

Родители не забеспокоились, когда Юра не пришел домой ночевать, так как он часто оставался у бабушки, которая проживала в том же селе. Искать мальчика начали только на следующий день. Тело подростка, который повесился на веревке в сарае, обнаружил отец вместе с братом Юры.

Семья не может оправиться от шока и не знает, что послужило причиной такого поступка. Юра хорошо учился, у него были друзья.

Секретарь сельского совета Оксана Бальковская сказала, что мальчик был немного замкнут и винит в трагедии интернет и современные гаджеты.

"Общался с товарищами, никаких проблем с ним не было. Ну, немного был замкнут. Ему купили планшет, и ребенок постоянно с тем планшетом ходил, он смотрел тот планшет", - объясняет Бальковская.

Полиция сообщила, что следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружили. О семье Юры рассказывают, что она малообеспеченная, но благонадежная.

"Не поступало никаких уведомлений от социальных служб, ни со школы, ни от местного главы, что там есть какая-то проблема в семье. Обращаемся к родителям: следить за своими детьми, говорить, что они их любят", - говорит представитель Стрыйского отдела полиции Ольга Марценюк.

12-летнего Юру похоронили на сельском кладбище, но по традиции, в церкви мальчика отпевать не стали.

Напомним, в Ивано-Франковской области молодая пара совершила самоубийство за месяц до свадьбы.

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Видео: STYLER.rbc.ua