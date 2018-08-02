У Львівській області повія вийшла на роботу з дворічною дитиною на руках (відео)

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Поки мама надавала інтимні послуги, дівчинка перебувала поряд

У Львівській на трасі Львів-Тернопіль повія вийшла на "панель" разом зі своєю дворічною донечкою. Про це повідомляє ТСН.

Путану з дитиною помітив водій проїжджає повз машини. Він зупинився і почав дорікати жінку за її вчинок.

За словами місцевої продавщиці арбузов ,повію з дитиною вона бачила часто. Через дорогу – автозаправка. Працівники теж дізнаються жінку.

"Бувало таке, що вона дитину ось тут залишала. Одну, без нагляду, без нікого. Дитина спав, а вона... Дитина був доглянутий. То така "фішка" в неї, що хтось з дитиною візьме, підбере", - розповів працівник АЗС Володимир Яблонський.

За словами очевидців, вони кілька разів викликали поліцію, але та не діє.

"Притягнути її до відповідальності підстав у нас не було, тому патрульна вирішила з нею поспілкуватися, розповіла про різні соціальні центри. Жінка подякувала й поїхала додому на автобусі", - пояснив керівник прес-служби патрульної поліції Львова Мар'ян Шпитак.

Відео: Повія вийшла на "панель" з дитиною на руках (tsn.ua)

Коли інцидент викликав резонанс, жінка зникла з траси. Тепер вона знаходиться у невеликому містечку під Львовом. Там її і затримали поліцейські.

"Коли вони разом з клієнтом, дитина разом з матір'ю, послуги сексуального характеру мати надає в автомобілі на задньому сидінні, а дитина залишається на передньому сидінні", - розповіла подробиці зізнань повії начальник сектору реагування Золочівського відділу поліції Людмила Шеремета.

З'ясувалося, що повії 39 років. Вона мати-одиначка і почала надавати інтимні послуги відразу після народження дочки. Рідні про життя жінки майже нічого не знають.

Соцпрацівники примусово відібрали дитину у матері і спочатку повезли на обстеження в лікарню, далі віддали в дитячий притулок.

"Було прийнято рішення примусово відібрати дитину від соціально небезпечної мами. Треба позбавити маму батьківських прав", - вважає голова Зборівської районної державної адміністрації Ігор Яворський.

У соцслужбі кажуть, що раніше нічого не робили, бо не знали, що мама надавала сексуальні послуги з дитиною на руках. Жінці загрожує штраф всього в 85 грн.

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Дівчину спіймали на "гарячому" громадські працівники, які і звернулися в правоохоронні органи. Тепер їй загрожує депортація з Росії і величезний штраф.

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