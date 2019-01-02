ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Любила випити": 45-річна мешканка Луцька випала з вікна

STYLERЖиття    02.01.2019 - 18:31
"Любила випити": 45-річна мешканка Луцька випала з вікна
Колаж РБК-Україна

Жінка зв'язала канат зі штор, але не змогла втриматися

1-го січня о 15:00 на вул. Бандери, 15 з вікна 5-поверхового будинку випала 45-річна жителька Луцька. Сусіди стверджують, що дівчина любила випити. Про це інформує "Перший канал соціальних новин".

На знімках видно, що жінка зв'язала канат зі штор і спустила його з вікна, однак спроби спуститися не увінчалися успіхом. На місце події оперативно виїхали медики і поліція.

 

Фото: (Перший канал соціальних новин)

Жінка була госпіталізована. Лікарі стверджують, що потерпіла вижила, подробиці не уточнюються. Сусіди про інцидент говорять неохоче, хоча деяких все-таки вдалося розговорити.

Проживаючі в одному будинку з потерпілою кажуть, що вона впала, коли намагалася вибратися з квартири через вікно. "Точно не знаю, але я чув, що жінка любила випити. Можливо, її закрили через це в квартирі", - висловлюють припущення сусіди.

Нагадаємо, що у поїзді на пенсіонерку впала полка з пасажиром. 58-річна жителька Миргорода Надія Полякова отримала роздроблення тазу і зараз знаходиться в Тернопільській обласній лікарні.

Ми писали, що у Києві молодий хлопець викинувся з вікна багатоповерхівки. За інформацією поліції, загиблий стояв на обліку у психіатра.

Ми повідомляли, що у Новій Каховці студент покінчив із собою в гуртожитку. Інцидент стався під час святкових вихідних. Молодий чоловік разом з друзями повечеряв в їдальні, а потім пішов у свою кімнату.

Кейт Міддлтон після розлучення з принцом Вільямом почала пити Не вийшла з коми: в Одеській області жінка випала з маршрутки, що їхала (відео)
Новини України алкогольвыпала
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся