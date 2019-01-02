"Любила випити": 45-річна мешканка Луцька випала з вікна

Колаж РБК-Україна

Жінка зв'язала канат зі штор, але не змогла втриматися

1-го січня о 15:00 на вул. Бандери, 15 з вікна 5-поверхового будинку випала 45-річна жителька Луцька. Сусіди стверджують, що дівчина любила випити. Про це інформує "Перший канал соціальних новин".

На знімках видно, що жінка зв'язала канат зі штор і спустила його з вікна, однак спроби спуститися не увінчалися успіхом. На місце події оперативно виїхали медики і поліція.

Фото: (Перший канал соціальних новин)

Жінка була госпіталізована. Лікарі стверджують, що потерпіла вижила, подробиці не уточнюються. Сусіди про інцидент говорять неохоче, хоча деяких все-таки вдалося розговорити.

Проживаючі в одному будинку з потерпілою кажуть, що вона впала, коли намагалася вибратися з квартири через вікно. "Точно не знаю, але я чув, що жінка любила випити. Можливо, її закрили через це в квартирі", - висловлюють припущення сусіди.

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