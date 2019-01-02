"Любила выпить": 45-летняя жительница Луцка выпала из окна

Коллаж РБК-Украина

Женщина связала канат со штор, но не смогла удержаться

1-го января в 15:00 на ул. Бандеры, 15 из окна 5-этажного дома выпала 45-летняя жительница Луцка. Соседи утверждают, что девушка любила выпить. Об этом информирует "Первый канал социальных новостей".

На снимках видно, что женщина связала канат со штор и спустила его из окна, однако попытки спуститься не увенчались успехом. На место происшествия оперативно выехали медики и полиция.

Фото: (Первый канал социальных новостей)

Женщина была госпитализирована. Врачи утверждают, что потерпевшая выжила, подробности не уточняются. Соседи об инциденте говорят неохотно, хотя некоторых, все-таки, удалось разговорить.

Проживающие в одном доме с пострадавшей говорят, что она упала, когда пыталась выбраться из квартиры через окно. "Точно не знаю, но я слышал, что женщина любила выпить. Возможно, ее закрыли из-за этого в квартире", - высказывают предположения соседи.

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