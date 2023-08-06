M-KIDS Fest: как в Киеве искали и награждали талантливых детей (фото)

Как проходил M-KIDS Fest

Определяли лучших из лучших именитые артисты и представители шоу-бизнесовой индустрии, среди которых Оля Цыбульская, КИЛИММЕН, Никита Киселев, Марьяна Воронина, Gena Viter, Юла, LAUD и Герман Ненов. А также радиоведущий Андрей Рыжий и музыкальные блоггеры Ваня Рассел и Нателла Кирс. А создавала позитивный настрой на сцене ведущая хит-парада "НУМ.О" Маша Данилова.

Первый фестиваль M-KIDS Fest состоялся в BOHO YOSAI (фото: МУЗВАР)

Кто победил в конкурсе

Среди участников 6-9 лет лучшими стали участники вокального ансамбля "Микс".

В категории 10-13 лет победу одержала Алиса Измайлова.

А в категории 14-18 лет торжествовала Мария Ткачук.

Особое отличие от M-KIDS Fest получила участница онлайн направления - Milena Way.

Однако все дети без исключения получили подарки от партнеров и дипломы лауреатов конкурса, а вместе с тем и специальные условия дальнейшего сотрудничества с проектом и телеканалом.

Кроме главного подарка призеры также получили сертификаты на написание по специальным условиям авторской песни вместе с популярным сонграйтером Никитой Киселевым, ротации на МУЗВАР, запись интервью, участие в хит-параде "НУМ.О" и многое другое.

Мероприятие поддержали Colorescience, Mermade, Fizi и "Їм рибу та худну" (фото: МУЗВАР)

Какова цель детских музыкальных конкурсов?

Криейтор портала и телеканала МУЗВАР Леша Донцов считает, что такие конкурсы "не просто помогают детям Украины чувствовать себя более счастливыми, но и раскрывают возможности для создания новой музыкальной истории".

"Сегодня на сцене и в формате онлайн мы услышали тех, о ком уже через пару лет будут писать все музыкальные издания и кто будет собирать большие концерты на самых больших площадках страны!" - добавляет он.

Леша Дондов (фото: МУЗВАР)