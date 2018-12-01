Лікарі розповіли про стан покусаної собаками дівчинки в Запорізькій області

Відео: дитину покусали собаки на Запоріжжі (Youtube-канал/ТСН)

Покусаній вівчарками шестирічній дівчинці Даші в Запорізькій області зараз колють заспокійливе, а перев'язки роблять тільки під наркозом. Про це повідомила завідувачка відділення планової та екстреної хірургії дитячої лікарні №5 Ольга Лятуринська, передає ТСН.

"Рани для такої дитини дуже великі. Якщо б це був літній період і дитина була без теплого одягу, було б значно гірше, тому що особливо на правому стегні дуже близько до судинно-нервового згустку", - сказала вона.

Після інциденту Даша майже добу провела в реанімації. Зараз їй колють заспокійливе, а перев'язки роблять тільки під наркозом. Однак вона радіє кожному найменшому зрушення.

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

"Мама, дивись: я навчилася сидіти! І бабуся сказала, що колись будемо вчитися ходити", - наголосила мама дівчинки Наталя Очеретько.

При цьому, за її словами, якщо б не 10-річний старший син Марк, все могло б закінчитися ще гірше.

"Хлопчик, якому десять років – він захищав дитину. Він всіма шляхами робив, він кликав на допомогу – людей не було. Її просто б загризли", - уточнила вона.

У той же час винуватиця трагедії – власниця двох вівчарок, які напали на дітей, зізналася активістам, що просто не закрила хвіртку.

"Вранці збиралася на роботу, двері закрила, а хвіртку – там язичок замерз. Мабуть, не перевірила. Недбалість називається. Сусіди бачили, але ніхто не подзвонив, не повідомив. Думали, мабуть, що пронесе", - сказав волонтер служби захисту тварин Юрій Ковбаса.

Скріншот з відео (Youtube-канал/ТСН)

Нагадаємо, в Запоріжжі розшукується агресивна вівчарка, яка сильно покусала сусідську дитину. Інцидент стався у приватному секторі міста по вулиці Прогресивна.

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