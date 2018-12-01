Врачи рассказали о состоянии покусанной собаками девочки в Запорожской области

Видео: ребенка покусали собаки на Запорожье (Youtube-канал/ТСН)

Покусанной овчарками шестилетней девочке Даше в Запорожской области сейчас колют успокоительное, а перевязки делают только под наркозом. Об этом сообщила заведующая отделением плановой и экстренной хирургии детской больницы №5 Ольга Лятуринская, передает ТСН.

"Раны для такого ребенка очень большие. Если бы это был летний период и ребенок был без теплой одежды, было бы значительно хуже, потому что особенно на правом бедре очень близко к сосудисто-нервному сгустку", - сказала она.

После инцидента Даша почти сутки провела в реанимации. Сейчас ей колют успокоительное, а перевязки делают только под наркозом. Однако она радуется каждому малейшему сдвигу.

Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)

"Мама, смотри: я научилась сидеть! И бабушка сказала, что когда-то будем учиться ходить", - подчеркнула мама девочки Наталья Очеретько.

При этом, по ее словам, если бы не 10-летний старший сын Марк, все могло бы закончиться еще хуже.

"Мальчик, которому десять лет – он защищал ребенка. Он всеми путями делал, он звал на помощь – людей не было. Ее просто бы загрызли", - уточнила она.

В то же время виновница трагедии – владелица двух овчарок, которые напали на детей, призналась активистам, что просто не закрыла калитку.

"Утром на работу собиралась, дверь закрыла, а калитку – там язычок замерз. Видно, не проверила. Халатность называется. Соседи видели, но никто не позвонил, не сообщил. Думали, видимо, что пронесет", - сказал волонтер службы защиты животных Юрий Колбаса.

Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)

Напомним, в Запорожье разыскивается агрессивная овчарка, которая сильно искусала соседского ребенка. Инцидент произошел в частном секторе города по улице Прогрессивная.

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