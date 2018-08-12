Мами в лікарні, у дітей - сильний стрес: у Дніпрі неадекват спустив злого пса на людей

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Господарю тварини заважали діти, які нібито голосно розмовляли

У Дніпрі чоловік вийшов на вулицю із собакою, щоб нацькувати на дітей, які, на його думку, голосно розмовляли на лавочці. Про це розповіла місцева жителька Юлія Алдабаєва.

За її словами, всі дорослі, які були поруч, швидко зреагували.

"В результаті цього конфлікту були травмовані дві мами, які стали перед дітьми. Дівчат на швидкій з укусами відвезли в лікарню, у всіх дітей великий стрес", - зазначила Алдабаєва.

Пес покусав молоду маму (фото: facebook.com/groups/Active.Parus)

Юлія також підкреслила, що неадекватний чоловік "цілеспрямовано вивів собаку без намордника, яка виконувала команди господаря".

Господар пса (фото: facebook.com/groups/Active.Parus)

"Господар собаки погрожував. Навіть у присутності патрульних, які просто слухали і не змогли змусити господаря собаки надіти намордник або завести додому. Найстрашніше, що дівчата покусані, у дітей великий переляк, а цей чоловік залишився безнаказаний", - резюмувала дніпрянка.

Скріншот поста (facebook.com/groups/Active.Parus)

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Відео: РБК-Україна