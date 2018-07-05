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"Мозги явно отсутствуют": в Умани бойцовских собак натравливают на бездомных животных

STYLERЖивотные        05.07.2018 - 23:22
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Уманские зоозащитники ищут неадекватного мужчину, который разгуливает с агрессивным стафом по городу

В городе Умань Черкасской области участились случаи натравливания собак бойцовских пород на бездомных животных. Об этом сообщила основательница местного благотворительного фонда "Сердце Друга" Янина Тиховская.

"За последние два дня поступают печальные и страшные истории, сообщают о погрызенных собаках. Беспризорные между собой так не грызутся, тем более, сообщения поступают из разных мест: центр, Тыщика, Мещанка. Сообщается, что мужчина с черным стафом натравливает своего пса на бездомных собак! У кого есть какая-то конкретная информация, ведь такая парочка несет угрозу не только животным, но и людям..." - обратилась к людям зоозащитница.

Скриншот поста (Facebook/Умань "Серце друга" Благодійний фонд захист тварин)

Жители города описывают человека с черным стаффордширским терьером, который использует бездомных животных в качестве живых тренажеров для отработки бойцовских качеств своей собаки.

"Не собак бояться нужно, а их конченых хозяев. То стафы, то доберманы, то овчарки - вечно порода виновата. Люди виноваты, а не собаки!" - написал местный житель.

Скриншот комментариев (Facebook/Умань "Серце друга" Благодійний фонд захист тварин)

Также горожане пишут гневные комментарии.

"Чтоб тот стаф и откусил хозяину я*ца, потому что мозги там явно давно отсутствуют", - написала одна уманчанка.

Скриншот комментариев (Facebook/Умань "Серце друга" Благодійний фонд захист тварин)

Уманские зоозащитники отмечают, что за натравливание собственной собаки на других животных за рубежом наказывается лишением свободы.

Скриншот комментариев (Facebook/Умань "Серце друга" Благодійний фонд захист тварин)

"Мы приложим максимум усилий, чтобы наказать этого человека. Сейчас его пес рвет на куски животное, а завтра бросится на чьего-то ребенка", - написали зоозащитники.

Ранее под Киевом мужчина жестоко поиздевался над животным.

Видео: РБК-Украина

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Теги: пес, собака, Умань
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