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"Мізки явно відсутні": в Умані бійцівських собак нацьковують на безпритульних тварин

STYLERТварини        05.07.2018 - 23:22
Ілюстративне фото (pixabay.com)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Уманські зоозахисники шукають неадекватного чоловіка, який розгулює з агресивним стафом по місту

В місті Умань Черкаської області почастішали випадки нацьковування собак бійцівських порід на безпритульних тварин. Про це повідомила засновниця місцевого благодійного фонду "Серце Друга" Яніна Тиховська.

"За останні два дні надходять сумні і страшні історії, повідомляють про погризених та на смерть розірваних собак. Безпритульні між собою так не гризуться, тим більш, повідомлення надходять з різних місць: центр, Тищика, Міщанка. Повідомляють, що чоловік з чорним стафом натравлює свого пса на безпритульних собак! В кого є якась конкретна інформація? Адже така парочка несе загрозу не тільки тваринам, а і людям..." - звернулася до людей зоозахисниця.

Скріншот поста (Facebook/Умань "Серце друга" Благодійний фонд захист тварин)

Жителі міста описують людину з чорним стафордширськими тер'єром, який використовує бездомних тварин як живі тренажери для відпрацювання бійцівських якостей своєї собаки.

"Не собак боятися треба, а їх кінчених господарів. Стафи, добермани, вівчарки - вічно порода винна. Люди винні, а не собаки!" - написав місцевий мешканець.

Скріншот коментарів (Facebook/Умань "Серце друга" Благодійний фонд захист тварин)

Також городяни пишуть гнівні коментарі.

"Щоб той стаф і відкусив господареві я*ця, тому що мізки там явно давно відсутні", - написала одна уманчанка.

Скріншот коментарів (Facebook/Умань "Серце друга" Благодійний фонд захист тварин)

Уманські зоозахисники відзначають, що за нацьковування власної собаки на інших тварин за кордоном карається позбавленням волі.

Скріншот коментарів (Facebook/Умань "Серце друга" Благодійний фонд захист тварин)

"Ми докладемо максимум зусиль, щоб покарати цю людину. Зараз його пес рве на шматки тварин, а завтра кинеться на чиюсь дитину", - написали зоозахисники.

Раніше під Києвом чоловік жорстоко познущався над твариною.

Відео: РБК-Україна

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Теги: пес, собака, Умань
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