Мамы в больнице, у детей - сильный стресс: в Днепре неадекват спустил злого пса на людей

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Хозяину животного мешали дети, которые якобы громко разговаривали

В Днепре мужчина вышел на улицу с собакой, чтобы натравить на детей, которые, по его мнению, громко разговаривали на лавочке. Об этом рассказала местная жительница Юлия Алдабаева.

По ее словам, все взрослые, которые были рядом, быстро среагировали.

"В результате этого конфликта были травмированы две мамы, которые встали перед детьми. Девочек на скорой с укусами увезли в больницу, у всех детей большой стресс", - отметила Алдабаева.

Пес покусал молодую маму (фото: facebook.com/groups/Active.Parus)

Юлия также подчеркнула, что неадекватный мужчина "целенаправленно вывел собаку без намордника, которая исполняла команды хозяина".

Хозяин пса (фото: facebook.com/groups/Active.Parus)

"Хозяин собаки угрожал. Даже в присутствии патрульных, которые просто слушали и не смогли заставить хозяина собаки надеть намордник или завести домой. Самое страшное, что девочки покусаны, у детей большой испуг, а этот человек остался безнаказан", - резюмировала днепрянка.

Скриншот поста (facebook.com/groups/Active.Parus)

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Видео: РБК-Украина