"Били об стену, натравливали собак": как волонтер из Запорожья выхаживает диких животных и почему любит их больше людей

Зоозащитница Олеся Кулык и ее собачка Эби (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Волонтер и хранительница "Стаи" Олеся Кулык содержит у себя животных, от которых зачастую отказываются другие люди

Больше 40 котов, около 30 собак, десятки голубей, любопытные лисы и песцы, зубастая норка, парочка маленьких совят — неполный список обитателей "стаи" 29-летней зоозащитницы из Запорожья Олеси Кулык. Сегодня под опекой хрупкой девушки находится около 300 различных животных! Ее дом и небольшая территория вокруг превратились для них в райский уголок, где больше нет живодеров и охотников.

Свой "обитаемый остров" зоозащитница принципиально "приютом" не называет: "Как-то обреченно звучит. Словно я должна сесть и реветь над каждым животным".

Поэтому своих любимцев называет просто — "Стая". Себя же считает ее хранительницей.

При этом "Стая" официально не оформлена как организация или благотворительный фонд. И юридически оформлять свою деятельность Олеся не собирается. Говорит, что вся эта бюрократия ей не интересна, да и не к чему это. Девушка не гонится за грантами и признанием. Вот уже 10 лет она занимается действительно любимым делом — помогает животным ради них самих, потому что считает это нужным и правильным занятием.

Лис Орфей передвигается только на трех лапках (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Многие подопечные Олеси буквально на собственной шкуре узнали, что такое человеческая жестокость. Истории некоторых четверолапых вгоняют в ступор, когда не можешь понять, как здравомыслящий человек мог причинить боль абсолютно беззащитному и доверчивому существу.

"Да, иногда ненавидишь людей", — признается Олеся.

Попавшие в "Стаю" животные прошли через браконьеров, живодеров, протравочные станции, меховые фермы или просто жестоких хозяев. Некоторые из-за увечий навсегда остаются у Олеси, остальные проходят реабилитацию и выпускаются в дикую природу или находят новых хозяев. По словам девушки, за год она выхаживает около 400-500 диких животных и птиц. Собак и котов даже не пересчитывает.

STYLER решил отправиться в Запорожье, чтобы наведаться в гости к "Стае" и познакомиться с ее обитателями. Приняли нас более чем дружелюбно.

"Соседи относятся по-разному. Но я уважаю их мнение"

Олеся живет в частном секторе Запорожья. Проходя мимо высокого забора даже не догадываешься, что за ним обитает известная в городе и за его пределами "Стая". Девушка не спешит афишировать свои координаты, так как понимает: на следующий же день ей со всего Запорожья будут привозить бездомных животных.

Едва ступив во двор и даже не успев поздороваться с его хозяйкой, нас радушно приняли десятки собак. Каждый четверолапый хотел "дружить", радостно обнюхивая и запрыгивая на ноги. Благо, нас заранее предупредили о сменной одежде.

Немного придя в себя от необычного приветствия, осматриваемся. Вдалеке видны вольеры с голубями, воронами, лисами. Знакомство с ними предстоит чуть позже.

На пороге одноэтажного дома нас встречает Олеся Кулык, у ног которой вьется целый выводок котят. Со всех сторон все еще доносится громкий собачий лай, сопровождающий каждый шаг. Не всегда удавалось расслышать слова волонтеров: Олеси и ее парня Алексея, который также помогает "Стае".

Волонтеры Олеся и ее парень Алексей (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Частный двор зоозащитницы обнесен высоким металлическим забором, который установили для безопасности животных и спокойствия соседей. Сразу же интересуемся, а как жители соседних домов относятся к "Стае".

"По-разному, — признается Олеся. — Я вообще интроверт, и мне бывает все равно, кто и что обо мне думает. Но я уважаю мнение своих соседей, так как мы живем в обществе. Если они на что-то жалуются, то я ставлю себя на их место. И если причина жалобы объективна, я ее устраняю. Кому-то мешал лай. Тогда мы установили высокий забор и собаки перестали лаять, так как они больше не видят раздражителей. Кому-то мешал запах. Тогда мы вывозили мусор и меняли здесь всё, даже землю".

"Соседи нам иногда обходятся дороже, чем животные, — улыбается Олеся. — Например, установка забора нам обошлась в 25 тыс. грн. А это для "Стаи" очень большие деньги. Пришлось отложить с покупкой новых вольеров. Зато теперь соседи спокойны, да и животные в большей безопасности… Мы считаемся с людьми. Все же ни они, ни мы не можем выбрать другой дом. А всем хочется жить в комфорте".

"Животных любила больше, чем людей"

Олеся Кулык уже 10 лет занимается помощью животным. Делает это абсолютно добровольно. Говорит, что за первые четыре года через нее прошло более 2 тыс. животных. Девушка даже пыталась вести фотоальбом своих подопечных, как-то их подсчитывать. Но потом забросила это дело.

Эковолонтер из Запорожья, хранительница "Стаи" Олеся Кулык со своим питомцем (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

А началось все с подброшенного на работу котенка.

"Нужно было его пристраивать. Мне посоветовали обратиться к волонтерам, которые заладили свою обычную песню: нет места, времени, денег — пробуйте сами. Я узнала, что входит в обязанности волонтеров, чем они вообще занимаются. Поняла, что в принципе могу и сама этим заниматься. Мне рассказали, какие фото сделать, как дать объявление. И буквально за пару дней кошечку пристроила. После стала заниматься этим активнее, у меня появилось больше животных", — рассказывает 29-летняя Олеся Кулык.

"Всю жизнь меня окружали животные: коты, собаки, тащила домой ворон и ёжиков. Даже в колыбельке меня кошка колыхала, успокаивала... Всегда беспокоилась о животных и любила их даже больше, чем людей. Бабушка обижалась на это. Я могла перецеловать на прощание всех коров и собак в селе, а бабушке крикнуть "пока" и уехать. Поэтому животные у меня были всегда, просто не искали им дом", — говорит Олеся.

Волонтер объясняет, что многие члены "Стаи" считают ее своей мамой. Ведь многих котов и собак ей приходилось выхаживать с рождения, даже принимать роды и реанимировать щенят.

А вот любимица — чихуахуа Эби — вообще пропадет без Олеси. Собачку повсюду приходится носить с собой, ей требуется особенно тщательный уход.

"Ей 14 лет и ее использовали для получения щенков. Животное все свои 14 лет жило в клетке, у нее было очень много операций кесарева сечения, у нее проблемы с сердцем, нет зубов. А когда Эби стала ненужной, ее просто выбросили в коробке в приют. Животное без человека не может. Я ее забрала из приюта. Первые 5 суток, пока она была в больнице, я вообще от нее не отходила", — вздыхает Олеся.

Первое знакомство. Сбежавшая с меховой фермы норка Эвика

Голубая норка попала к Олесе из Киевской области, где находится меховая ферма (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Первой с гостями "захотела" познакомиться норка по кличке Эвика — относительно новый и, пожалуй, самый юркий обитатель "Стаи", под опекой Олеси она находится пару месяцев.

Зоозащитница отмечает, что в дикой природе норок с таким необычным окрасом нет, они специально выведены для добычи ценного "голубого" меха. Для одной шубы по колено понадобится 150-200 особей!

Маленькая норка способна перегрызть металлические прутья (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Эвике меньше полугода. Этой норке повезло — ей удалось избежать участи тысяч ее сородичей. Волонтеры предполагают, что она сбежала во время перевозки на меховую ферму в Киевской области, выпав из машины на дорогу. Норку подобрала неравнодушная девушка и привезла Олесе. Интересно, что спасительницу звали Эвелина, от чего норке дали ее необычное имя.

К слову, у каждого члена "Стаи" есть своя уникальная кличка. К этому делу Олеся подходит серьезно, что еще раз доказывает: "Стая" для нее — семья.

Эвике сделают просторную клетку. А вот кирпичи на клетку положили не зря — норка с легкостью "разносила" два тяжелых кирпича, вырываясь на волю (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Олеся объясняет, что Эвика останется жить в "Стае", зверька некуда выпустить в Украине. Со временем ей существенно улучшат условия проживания: соорудят более просторную и крепкую клетку. Несмотря на размер, норки очень сильные и выносливые животные, перегрызают металлические прутья и даже прокусывают руку до крови в плотных спецперчатках.

"Норки любят спать. И спят необычно — на спине, опрокинув голову, задрав лапки. Мне поначалу казалось, что она сдохла... Это общительные животные, любопытные, им все надо. В новой клетке мы ей оборудуем тоннели, гамаки. Ей постоянно нужно что-то грызть, поэтому нужно много палочек, коробочек. Что ни поставь близко к клетке — затянет туда и разгрызет", — рассказывает Олеся Кулык.

"К моему стыду, я не знала, что песцы линяют. Многие же их только в виде шуб и видели"

Пока узнавали о норке Эвике, улавливали на себе настороженные и одновременно любопытные взгляды еще одних "экзотичных" подопечных Олеси.

Во дворе зоозащитницы в вольерах побольше обитают дикие лисы и песцы. При этом чернобурых лисов неспециалисту тяжело отличить от песцов. Волонтеры объясняют, что сейчас песцы полиняли, практически полностью "сбросив" белоснежный мех.

Олеся признается, что до этого никогда не видела, как линяют песцы. Люди в основном привыкли видеть их белоснежный мех "на продажу", многие даже не догадываются, что эти обитатели заполярья также подстраиваются под окружающую среду и "переодеваются" в летние шубки черного цвета.

Вылиняв, песец стал похож на чернобурого лиса (на заднем плане слева). Фото: РБК-Украина/ Виталий Носач

Заводим дружбу с представителями лисьего рода "через желудок". В жару Олеся балует своих животных сочными арбузами. К своему удивлению наблюдаем, как песцы за считанные минуты сгрызают красную мякоть.

"Конечно, в арбузах они не нуждаются. Но это им и не запрещено. Когда жарко, едят с удовольствием. Мне часто пишут возмущенные волонтеры, мол, зачем я лисиц и песцов арбузами кормлю. Но, как я уже говорила, им хуже не будет. Поэтому если хотят, то едят — мы не заставляем. Песцы Пелагея и Сандрина едят только мякоть, а вот Скай решил есть вместе с кожурой", — рассказывает Олеся Кулык.

Песцы оказались очень игривыми животными (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

По словам волонтера, в рацион своих подопечных она также добавляет овощи и фрукты. Дикие животные могут есть не только мясо.

"Основа рациона лисов и песцов — курятина, говядина, любят печень. Но мы также добавляем им овощи, фрукты. К примеру, они очень любят сливы! Если давать раз в три дня, то плохо не будет. Виноград любят, даже яблоки, которые у нас во дворе растут. А вот арбуз я вначале пробую сама. Если все хорошо, то уже даю им".

Песцы Пелагея и Сандрина (мама и дочка) живут рядом в соседних вольерах. Также чуть дальше в отдельном вольере обитает песец Толстушек. А вот молодой песец Буч встретил в "Стае" любовь — хрупкую лисичку Элис, о которой расскажем чуть позже.

Песцов Олеся выкупала на фермах, где их выращивали исключительно ради ценного белоснежного меха.

Выпустить их в дикую природу не удастся, так как привычная среда их обитания — широкие тундры. Да и выращенные на фермах обитатели "Стаи" к диким условиям не приучены. Но сбросив теплый белый мех, песцы подстроились и под наш климат. Пьют воду, отдыхают в тени, под вечер активничают. В общем, не жалуются.

Любовь с первого взгляда: чернобурый лис Буч и лисчика-"спинальница" Элис

Рыжая Элис — одна из любимиц (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Также в "Стае" останутся чернобурые лисы Скай и Буч — два брата. Такой вид вообще не водится в Украине. Их выводят для ценного меха.

Олеся выкупила лисов у предпринимателя, который разводил их на шкурки. Уникальную лису можно было купить за 600-2000 грн. Занятие оказалось нерентабельным, поэтому со временем мужчина свою ферму закрыл. К счастью! Условия содержания диких животных комфортом не отличались. По словам зоозащитницы, лисов кормили ужасно (едва ли не одним зерном), в тесных клетках не было возможности точить когти, согреваться.

Интересно, что Скай и Буч отличаются по характеру. Если Скай любопытный и, принюхавшись, может пойти на контакт. То Буч более агрессивный лис.

"Он такой всегда и ко всем. Только к Элис заигрывает и для нее хороший, — улыбается Олеся. — Пришлось между ними решетку укрепить. До этого Буч спокойно пробивал прут и захаживал в гости к Элис".

Так мы плавно перешли к знакомству с Элис — дикая рыжая лисичка, которая на постоянной основе живет у Олеси. Волонтер ласково называет ее "наша принцесска".

У лисы Элис поврежден позвоночник, выжить в дикой природе она не сможет (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Время от времени Олеся берет на руки Элис, чтобы проверить ее лапки. Маленькую лисичку сбила машина. Ей перебило позвоночник, из-за чего конечности теперь повреждены. Ходить она может только на выпрямленных лапках ("спинальная" ходьба). Однако такое животное в дикой природе не выживет.

"Элис очень слабенькая. Она не агрессивна к людям, та как попала к нам всего в два месяца. Поэтому кусаться она не умеет. Но это не значит, что с ней можно играться, фотографироваться, носить ее на руках. Я против этого в принципе! Да и Элис этого не любит, только мне нехотя разрешает взять себя на руки. Мы как-то делали вместе с ней общие фото. Но это был исключительный случай. Животное ни к чему не принуждали. Можно сказать, подстраивались под ее настроение. Большая благодарность фотографу — также волонтеру, которая очень любит животных", — рассказывает Олеся.

"Я вообще не работаю с дикими животными на приручение, мне это не интересно. Всегда делаю акцент на том, что "Стая" — это не зоопарк! Это не место для людей, даже для нас — волонтеров. Понимаете? Здесь все основано на животных, их комфорте", — объясняет свою позицию Олеся.

"В прошлом году к нам приехали лисята без передних лапок. Предыдущий хозяин ради развлечения бил их об стену"

Знакомьтесь! Лис Орфей (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Еще одни постоянные члены "Стаи" — молодые рыжие лисы Орфей и Рэй. История этих животных шокирует своей жестокостью.

Для развлечения живодер хватал лисят за лапы и бил их об стену. Из-за чего Орфей и Рэй сейчас передвигаются на трех лапках. Им удалось выжить, а вот их братья и сестры были замучены заживо.

По словам Олеси, мужчина нашел 15 лисят в дикой природе, убил их родителей и забрал к себе домой. Живодер пытался продать лисят, но из этой затеи ничего не получилось. Особо не раздумывая, мужчина решил довольно мерзким способом избавиться от "балласта". Олеся рассказывала, что тогда гостила у своей подруги и как-то услышала ужасный лисий вой. Девушке удалось забрать выживших лисят и привезти их в "Стаю".

Первые полтора месяца Олеся буквально ежедневно ездила с несчастными лисятами в ветклинику, где им перематывали поврежденные лапки, давали антибиотики.

"Поначалу они жили вместе. А потом Рэй стал обижать Орфейчика. Но это нормально. В дикой природе лисы вообще не любят жить друг с другом, тем более, два самца. Начинается конкуренция. Рэй отбирал у Орфея еду, всячески доминировал. Пришлось расселить. Они даже полиняли по-разному, по характеру их можно отличить", — рассказывает Олеся.

Лис Орфей более общительный (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

А вот Рэй не спешит идти на контакт. Раньше братья-лисы жили в одном вольере. Но со временем Рэй стал доминировать — лисят пришлось расселить по отдельным "квартирам" (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

"Живут у нас на ПМЖ. Отдавать я их никому не собираюсь. Вообще за всю свою практику я отдала только двух лисят. Но я очень хорошо знала условия, людей. В остальных случаях мы выхаживаем животных, реабилитируем и выпускаем в дикую природу", — рассказывает Олеся.

На содержании Олеси находится две категории диких животных. Одни по причине здоровья или условий обитания остаются в "Стае" навсегда. Их можно трогать, иногда гладить (если они этого сами хотят).

"А есть животные на выпуск. С ними мы вообще никак не общаемся. Максимум — кормим. Вообще, подготовка животного к выпуску — длительный процесс. Оно должно отвыкнуть от людей, научиться самостоятельно добывать пищу. Нам в этом могут помогать другие волонтерские организации", — говорит хранительница "Стаи".

"Пока была маленькой и милой, людям нравилась. А потом от нее захотели избавиться"

По окончанию августа "Стаю" покинет енотовидная собака Клубничка. Ей всего пару месяцев и она еще щенок, но вот по размерам так не скажешь. Собственно, именно из-за "непривлекательного" размера и неудобств от Клубнички решили избавиться предыдущие хозяева.

Енотовидная собака Клубничка также не против лакомства (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

"Это какая-то отдельная категория тупых людей, — злится Олеся. — Купили они ее в трогательном зоопарке под Днепром. Я не называю его "контактным". Если человек хочет контактировать с другим человеком, он разговаривает. Если собака хочет контактировать, она подходит и нюхает другую собаку. А трогательный зоопарк — это когда вы приходите и своими грязными руками трогаете животное без его на то желание… Вот семья пришла в такой зоопарк, им понравилась енотовидная собака — на то время маленькая и милая. Хозяин зоопарка разрешил ее купить. Но люди не понимали, что это не просто собачка. Это дикое животное, которое нужно по-особому кормить, оно все вокруг ломает, пахнет. И вообще совершенно не хочет быть домашним животным", — рассказывает эковолонтер.

Енотовидная собака будет выпущена в дикую природу (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

"Предыдущие хозяева решили выпустить енотовидную собаку на Хортице — еще та глупость. Нельзя без разрешения выпускать животных там, где вам захочется. Нужно понимать, где они живут в диких условиях, нужны ли они в том или ином месте, есть ли там их сородичи и т.д. Во-вторых, без реабилитации нельзя. Животное не должно быть ручным щеночком, не способным самостоятельно добыть себе еду", — сетует Олеся Кулык.

Сейчас Клубничка готовится к выпуску. Водятся енотовидные собаки практически во всех лесах Украины. Поэтому проблем с новым местом жительства не будет.

Клубничка близко к себе людей не подпускает (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Клубничка любит играть яблоками, в принципе без боязни может подойти к человеку. Но это не значит, что она ручная.

"Мы не можем ее погладить. Сейчас она более расположена к нам. Но очень скоро будет дичать. Это такой период у животных. Как у голубят. Вы можете его кормить, он может казаться абсолютно ручным. Но потом наступает подростковый период и голубь начинает дичать — и ничего вы уже не поделаете", — говорит Олеся.

"Барсучиха Тафита ненавидит людей. Когда-то она "работала" на притравочной станции"

В большом вольере, разделенном на четыре секции, рядом с лисами и енотовидной собакой притаилась еще одна обитательница "Стаи" — барсучиха Тафита.

Животное забилось в угол, испуганно рассматривая непрошенных гостей. Судьба ее не менее печальна. Тафита жила раньше в притравочной станции в качестве "живого тренажера".

Барсучиха Тафита не доверяет людям (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

"У нее повреждена лапка, там нет сустава. Когда-то ее привязывали за эту лапку, чтобы она не сбежала. И притравливали на ней охотничьих собак. Обычно притравливают на заднюю часть животного. Зубы выбивают. Тафите повезло, зубы ей оставили. Но она постоянно была "в работе". Ей два года, и она ненавидит людей", — вздыхает Олеся.

Волонтеры не знают, барсучиху отпустили или она сбежала от живодеров. Нашел ее мужчина в Запорожье, которому Тафита перерыла двор, стала вылавливать курей.

"Он сам сделал клетку, словил ее и передал нам. И здесь важно, что именно словил, а не пристрелил. Большая благодарность ему за эту", — говорит волонтер Алексей.

Енотовидная собака Клубничка живот рядом с Тафитой (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

По словам зоозащитников, первое время барсучиха боялась собак "Стаи". Со временем поняла, что здесь ее никто не обидит.

"Мы ее вообще не тревожим. Только кормим. Даже в вольер не заходим, а чистим его граблями. Никаких насильственных действий".

Тафиту уже нельзя выпустить на волю — пропадет. Да и не известно, вернется ли к ней хоть какое-то доверие к людям и другим животным.

"Здесь как у людей — у каждого животного свой характер. Нужно долго над этим работать", — вздыхает Алексей.

"На содержание "Стаи" нужно не меньше 50 тыс. грн в месяц"

Одна из первоочередных целей Олеси — строительство нового просторного вольера для лисов и песцов, которые навсегда останутся у нее. К примеру, песцы ладят друг с другом, вместе им было бы веселей. Некоторые даже завели дружбу с собаками. И все же гулять по двору они не могут.

"Если лиса выбежит с вольера, то ничего страшного не будет. Но она может покусать собак. Все животные у нас привиты", — отмечает Олеся.

"Лисы и песцы — безумно интересные животные, я в них вообще влюблена. За ними интересно наблюдать. Если бы не забор, мы бы уже давно построили для них новый вольер. Это обязательно будет! Мы их стерилизуем и будут жить все вместе. Ведь это общительные животные. Иногда даже перекликаются между собой. Но песцы орут мерзко. Издают такой странный крик, похожий на смех", — говорит девушка.

Песцы и лисы нуждаются в новом вольере (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Сейчас зоозащитница собирает деньги на вольер. И здесь следует отметить: Олеся — волонтер от сердца. Девушка не числиться ни в каких организациях. Поэтому со сбором средств иногда бывает тяжело, но хранительница "Стаи" не жалуется.

"У меня есть подруга Лина, мой парень Лёша, иногда помогает мой папа. Мы не вступаем ни в какие организации. Мы просто волонтеры, обычные люди, у каждого есть работа, пристрастия. Я вот копирайтер, Лёша увлекается музыкой. Хотя люди иногда удивляются и считают, мол, вся наша жизнь — это только животные", — улыбается Олеся.

"А финансово нам помогают люди, которые следят за "Стаей", за моей страничкой в соцсети. Также одна моя подруга — директор зоомагазина. Она может продавать нам необходимое по оптовой цене или даже давать бесплатно. Очень помогает, потому что много средств у нас уходит именно на питание — порядка 20 тыс. грн в месяц, и это только мягкий корм. Также нужны наполнители в кошачьи лотки, средства от запаха, регулярный вывоз мусора и т.д. В общем, на содержание "Стаи" нужно не меньше 50 тыс. грн в месяц! И это если никто не болеет, нет стерилизаций, большого завоза животных. К нам как-то привезли больше 100 голубят, когда закрывали чердаки в доме. На их выкармливание у нас за раз ушло 3 тыс. грн. Летом мы "загружены" птицами, которых нужно кормить насекомыми, а это дорого", — рассказывает о жизни "Стаи" Олеся Кулык.

Экоактивистка Олеся против сбора средств на негативных эмоциях (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

При этом в поисках финансирования девушка старается не давить на негативные эмоции людей.

"Я копирайтер. Как раз мои умения помогают находить финансирование на "Стаю". Важно заниматься этим правильно, чтобы люди помогали с улыбкой, им хотелось это делать. В Украине сегодня наблюдается "токстическое волонтерство". Мне не нравится эта тенденция. Когда тебе, к примеру, говорят не пить утром кофе, а отдать эти деньги детям. А что, если я все же хочу пить по утрам кофе и есть шоколадки?! Это формирует какую-то неправильную обязанность, словно "из-за тебя умирают дети". Но это не так! Благотворительность должна идти от сердца.

Поэтому я крайне редко выставляю кровавые фото животных, только если нужно показать результат работы. И всегда в посте о таком предупреждаю! Даже отписываюсь от некоторых зоозащитников, которые собирают средства на кровавых фото. Это деньги на негативных эмоциях. Я в себе это не приемлю, и сама таким людям не помогаю. И не хочу, чтобы у меня так было. Хочу, чтобы "Стае" помогали потому, что нас действительно любят", — делится своей позицией Олеся Кулык.

"Работаю в основном ночью. В сутки спим по 4-5 часов"

Справляться с повседневными задачами "Стаи" Олесе помогает ее парень Алексей (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

По специальности Олеся — журналист. Сейчас работает копирайтером на фрилансе, поэтому может распоряжаться своим временем. А время для нее ой какой ценный ресурс. Одна только уборка двора занимает 5-6 часов! Олеся и ее парень Алексей в сутки могут спать по 4-5 часов. А работать ночью.

Личных финансовых трат у девушки немного. В основном все средства откладывает на путешествия.

"Я вегетарианка. Также не пользуюсь косметикой, практически не покупаю себе обувь и одежду. Нет в этом необходимости. Нет у меня особого желания ходить по кафе и ресторанам. Единственное, на что сейчас тратим "много" денег — арбузы и дыни. Также с Лёшей можем ночью пройтись к заправке за кофе — это наше время, днем не успеваем", — рассказывает о своих буднях Олеся.

Олеся Кулык считает, что никуому ничего не должна, обязана она только перед собой и своими питомцами (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

На вопрос, а как родные и близкие относятся к ее деятельности, девушка снизывает плечами: "У меня не так и много друзей, в основном общаюсь со своими животными. А вообще мне все равно, что обо мне думают".

"Часто меня расспрашивают об отношениях с парнем. Для меня важно, чтобы мой парень уважал мою деятельность. Алексей — безусловный помощник "Стаи". Вся мужская работа на его плечах. Он закупает и разгружает сено, а закупаем мы по 10-18 тюков. Переносит мусор, а машина мусора — это 1-1,5 тонны. Или перетаскать 15 ведер с водой или зерном. С моей больной спиной и почками я бы не справилась. При этом Лёша музыкант, у него есть своя группа. Это хорошо, что у каждого есть свое занятие помимо "Стаи"… Физически мы очень устаем, много времени уделяем животным. Но желания все бросить нет", — говорит Олеся.

Волонетр Алексей и кот Одуванчик

Помощь животным — это часть жизни Олеси. Девушке порой сложно это объяснить. Говорит, что это ее личная дань животным, природе. Ей так комфортнее.

"Приятно, когда отпускаешь животное в дикую природу. Приятно, когда присылают фото кота или собаки из нового дома. Но даже когда мы выпускаем животных, я думаю, а сколько их еще будет, сколько не выживет… Я в каком-то плане перфекционист. У меня нет такого чувства, мол, какая я молодец. Всегда думаю о других животных, что могла бы еще кого-то спасти. Но с животными я прощаюсь легко и радуюсь, когда открывается вольер.

Но когда-то даже плакала, выпуская своего первого ястреба по кличке Арагорн. Забирали его в Кропивницком от браконьера. Канюк долго пробыл с перевязанными лапками, больше 8 часов лежал, отходил. Не мог летать, у него было много паразитов. Повозились мы с ним. Канюки прилетают к нам на зиму как на курорт. И у нас было всего пару недель, чтобы подготовить его к выпуску. Мы успели! И когда отпускали, я плакала. Ощущала гордость за саму себя тогда", — вспоминает Олеся.

"Совы страдают от людей. Многие хотят оставить совенка себе, а потом не понимают, от чего птица умирает"

На данный момент в "Стае" находится около 300 животных. Основная часть — птицы: голуби, вороны. По словам Олеси, ей вообще очень нравятся птицы, особенно вороны и утки.

Олеся Кулык не считает голубей "сорными птицами". Выхаживает их так же, как и остальных, более редких птиц (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Сразу в нескольких вольерах обитают молодые голуби. Часто голубят волонтеры забирают, когда закрываются чердаки.

"Даже многие волонтеры считают голубей "сорными птицами", мол, не нужно о них беспокоиться. У меня уходит очень много сил, чтобы донести людям: не обязательно любить голубей, но хотя бы не убивайте их! Не запирайте специально чердаки, чтобы птицы умирали долго и мучительно. Я также могу не любить многих людей, но это же не значит, что я буду кого-то убивать", — объясняет свою позицию Олеся.

Голубята содержатся в отдельном вольере. Рядом, в аналогичном вольере, — вороны и грачи. Многие были травмированы (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Пустельги прилетают в Украину на лето (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Еще одни временные жители "Стаи" — галки, сороки, сойки, дятлы и пустельги. Все эти виды в дикой природе сочетаются, поэтому живут пока что вместе. Но ближе к зиме они попрощаются с Олесей и другими членами "Стаи". После реабилитации их выпустят.

"Все они были птенцами, мы их выкармливали. Эти птицы были подобраны людьми, которые не знали, что этого не нужно было делать. Если птенец голый и лысый выпал из гнезда, то его мама уже ничего не поделает. И если не заберет человек, то птица умрет. Но если это слёток, то подбирать его нельзя! Мама его докормит и выходит", — объясняет Олеся Кулык.

Ждут своего часа и птенцы ушастой совы — Шустрик и Соня. Птенчикам всего несколько недель, поэтому различить половые признаки сложно.

Забавные птенцы ушастой совы со временем отправятся в приют под Киевом (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

"Эти двое выпали из гнезда на территории детского сада в Мелитополе. На данный момент мы их выкармливаем, а затем передадим на реабилитацию в приют под Киевом. Там есть разлеточные вольеры, подсадные мама и папа, которые будут их учить ловить мышей, летать. После этого они будут выпущены в дикую природу. А водятся такие совы по всей Украине, даже в больших городах", — рассказывает Олеся.

"Совы наиболее часто страдают от людей. Если маленьких голубей не все захотят держать дома, то с совами все иначе — практически в 90% случаев найденных совят хотят оставить у себя. Многие считают, что можно посадить эту птицу в клетку и давать ей одну курицу. А потом не понимают, от чего сова умирает", — говорит волонтер.

К себе Олеся принимает птиц с тяжелыми травмами, которые остаются жить в "Стае". При этом девушка категорически против усыплений животных без надобности.

"Есть ворон с рахитом, с поврежденным крылом. Есть голуби на карантине. Зачастую таких птиц советуют усыплять. Но у нас они могут жить. Единственное животное, которое было усыплено за 10 лет моей деятельности — это лягушка, на которую наступили. Она получила тяжелые травмы и ее гуманнее было усыпить. В остальных случаях я против этого. Скажу больше, я часто беру к себе на содержание животных с онкологией, к примеру, собак. Сейчас у меня две такие собаки. Они подопечные другого приюта, но там нет места и времени, чтобы за ними ухаживать. Поэтому собаки доживают у меня. У меня следующее условие. До тех пор, пока животному не больно, оно самостоятельно ест, реагирует на людей — оно живет с нами. Когда у собаки начнутся боли и она будет страдать, мы ее везем усыплять", — делится своими принципами Олеся.

Блэки бросили под капельницей, а на Кощея натравили бойцовского пса

Решительные, но дружелюбные члены "Стаи" (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Еще немного повозившись во дворе, Олеся и Лёша предупреждают: скоро отправимся на прогулку. Волонтеры стараются выгуливать своих собак. Конечно, разом выводят не всех четверолапых. И все же зоозащитница хочет по максимуму уделить внимание каждому.

При этом все собаки привиты, у каждого есть паспорт, свой ошейник. На прогулку за территорию "Стаи" выходят на поводке. Олеся категорически против самовыгула собак, считает это крайне безответственным поступком со стороны их хозяев.

На прогулку с нами отправляется самый активный и любопытный пес "Стаи" — черная овчарка Блэки. Псу всего год, поэтому он игрив и по-детски глуповат.

Молодого пса по кличке Блэки хозяин бросил в ветклинике (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

"Блэки сидел у предыдущего хозяина на цепи, для охраны. Тогда его звали Рамзес. У пса был энтерит и мужчина бросил его в больнице под капельницей. Попросил якобы посидеть полчаса со своей овчаркой, а он по делам съездит. И не вернулся. Позже даже звонил, спрашивал, как там его Рамзес. Я ответила, что никакого Рамзеса не знаю — есть Блэки, и это уже моя собака, к которой он никакого отношения не имеет. Так Блэки остался с нами, но мы его будем пристраивать. Вообще у нас сейчас 16 собак, которым мы ищем новый дом", — поделилась еще одной историей своего подопечного Олеся.

Девушка сетует, что есть категории животных, которых тяжело пристроить. Например, люди не спешат брать черных котят, а также крупных собак. В такую категорию попал пёс по кличке Кощей. Он хромает, а задняя лапа у него заметно толще остальных. Дело в том, что Кощею недавно вынули спицу — псу битой перебили эту лапу.

У пса Кощея заметно утолщена поврежденная лапа. Гладит его — волонтер Алексей (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

"Ему всего два года, еще молодой. Это был обычный дачный пёс. У какого-то мужчины был день рождения, он решил развлечься. Выбил битой Кощею заднюю лапу и начал натравливать на него бойцовскую собаку. А Кощей хоть и крупный кобель, но очень мягкий и абсолютно безобидный. Его полностью порвали, лежал весь в крови с огромными разрывами по 20 см, из-за чего от костей отходили мышцы. Мы думали, что ему не выжить. Собака четыре месяца пролежала в больнице. 40 тыс. грн ушло на его лечение. Но оплачивала другая организация, я же взяла его под свою опеку. И вот 1,5 месяца назад мы смогли забрать его в "Стаю", постепенно начали выводить на улицу. Он хромает, но это чудо, что он вообще ходит. Кощея мы уже никак не пристроим. Крупных собак, да еще с травмами брать не хотят. Поэтому он будет жить у меня", — рассказывает Олеся, поглаживая Кощея. Пёс понимает, что говорят о нем, поэтому не мешает.

Сейчас Олеся старается не принимать котов и собак (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

На данный момент хранительница "Стаи" старается не принимать больше собак и котов, которых и без того в общей сложности уже около 70-ти. Повсюду дала объявления. И все же иногда не может отказать.

"Бывает, позвонят друзья, говорят, что нашли выводок котят, куда их. Приходится принимать. Но в то же время я очень не люблю, когда мне животных подкидывают. Так иногда делают соседи из ближайших домов. Так вот я могу принести обратно. Нужно регулировать количество котов и собак, поэтому месяца 2-3 не буду принимать вообще. Конечно, если сама увижу котят или щенят, то не смогу пройти мимо. Поверьте, волонтеру не брать животных тяжело. Но я также думаю о тех животных, которые у меня уже есть. И понимаю, прими я на содержание еще одну собаку, кому-то достанется меньше еды. Ну а я буду еще меньше спать", — говорит Олеся.

По это й же причине девушка особо не делится координатами "Стаи". Животных ей передают на авто- или ЖД-вокзале. Если в Запорожье, то через ветклиники.

Уважайте чужую жизнь!

Олеся не заглядывает далеко в будущее своей "Стаи". Перед волонтером стоят две важные задачи: улучшить вольеры, а также привести свой дом в нормальный вид, так как животные буквально разносят его.

Несмотря на острую финансовую необходимость, девушка не собирается создавать свой фонд или организацию.

"Я понимаю, что теряю таким образом какие-то гранты, но мне это неинтересно. Не хочу быть ни от кого зависима, не хочу быть обязанной какому-то "дяде". А меня раздражают люди, которые считают, что им все обязаны и относятся к тебе, как к низшему сорту. Да, бывает и такое. Недавно послала одного депутата, хотел у меня птицу взять. И вел себя так, словно это я ему должна. Я вообще никому ничего не обязана, только своим животным и самой себе.

Как-то предлагали официально зарегистрироваться, тогда бы мне построили 10 вольеров. Но я перфекционист. И понимаю: если сделаю эти 10 вольеров, то обязательно кого-то в них заселю. И тогда мне жизни не будет, потому что физически не смогу все это потянуть. А взять дополнительно помощника пока что не могу. Если найдутся люди, которым я смогу доверять, будет отлично. Но тогда нужно будет думать о расширении территории и т.д. В этом пока что нет необходимости", — объясняет Олеся.

Обитатели "Стаи" эковолонтера Олеси Кулык (фото: РБК-Украина/ Виталий Носач)

Так и живет хранительница "Стаи" Олеся Кулык: заботится о своих питомцах, пристраивает котов и собак, устраивает субботники, когда с другими неравнодушными людьми очищает родной город от мусора. Любит своего парня и занимается любимым делом. При этом живет по совести и дорожит своей свободой. А еще зоозащитница проводит в школах уроки доброты, во время которых учит детей ценить чужую жизнь — не важно кот это или собака, голубь или лягушка.

"Необходимо с детства учить этому. Мне родители даже за хвост котов и собак тягать не разрешали, не говорю о том, чтобы их ударить! А сейчас многие не хотят заниматься детьми. Кинут им планшет — делай что хочешь. Должно быть уважение к чужой жизни", — подытожила хранительница "Стаи" Олеся Кулык.

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