"Маніпулювали, що народилась дитина": DZIDZIO став жертвою шахраїв

DZIDZIO хотів врятувати дитині житті, натомість став жертвою шахраїв, які розвели його на немалу суму грошей.
Про це артист розповів журналістам програми "Зірковий шлях" на каналі "Україна".
Як відомо, 38-річний Михайло Хома дуже любить Instagram.У DZIDZIO сьогодні 1 мільйон 600 тисяч підписників у цій соцмережі.
DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)
Співак зізнався, що його фоловери порядні люди, але одного разу саме серед них знайшлися аферисти. І він повівся на "розвод".
"Були такі, що мене розводили на гроші. Маніпулювали, що народилась дитина, позич спочатку одну суму, потім другу, потім в 2 рази більшу, ніж попередні два рази", - розповів зірковий детектив шоу "Маска".
DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)
"Це великі гроші навіть для мене були, але я повівся, якщо я дам, то дитина виживе. Я віддав, щоб врятувати життя дитини", - поділився артист.
DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)
DZIDZIO повірив, бо ті, хто дурили, були давніми знайомими.
"Це якраз люди, які дуже близько були в фан-клубі, і мене так розвели декілька разів. Тому тепер гроші не позичаються", - сказав Михайло.
DZIDZIO (фото: instagram.com/dzidzio)
Нагадаємо, нещодавно DZIDZIO розкрив несподівану правду про стосунки з дружиною зараз.