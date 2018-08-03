У Маріуполі госпіталізували 11-місячну дитину з отруєнням небезпечною речовиною

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Дитина перебуває у важкому стані

У Маріуполі Донецької області 11-місячна дитина випадково випила небезпечну речовину. Хлопчик був госпіталізований у важкому стані. Про це повідомляє прес-служба Центрального відділу поліції міста.

Оперативники опитали мати хлопчика.

27-річна мати постраждалої дитини відволіклася на приготування їжі. В цей час її старша трирічна дочка дістала пляшку з чемеричною водою. По поверненню в кімнату, жінка виявила, що з пляшкою грає її 11-місячний син.

"Встановили, що в той час, коли жінка відволіклася на розігрів їжі для немовляти, її трирічна донька дістала з шафи пляшку з чемеричною водою", - розповіли в поліції.

"Коли мати повернулася в кімнату, то побачила, що її маленький син грав пляшкою, а його руки і рот вже були в небезпечній рідині. Жінка змила чемеричну рідину водою і, нагодувавши, поклала 11-місячного сина спати. Коли дитина прокинулася, у нього почалася блювота. Тоді жінка викликала медиків", – розповіли правоохоронці.

На місце прибула швидка медична допомога та слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції. Хлопчик перебуває в лікарні у важкому стані.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

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