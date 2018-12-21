У Марокко терористи ІГ обезголовили двох дівчат з Європи

Дівчата любили подорожувати, але це був їх останній похід
Ісламісти скоїли вбивство двох молодих скандинавських жінок, які були в поході в південній частині Марокко. Про це повідомляє Daily Mail, посилаючись на джерело, близьке до розслідування.
Одна з убитих - 24-річна Луїза Вестерагер Йесперсен з Данії та 28-річна Марен Віланд з Норвегії - була обезголовлена на відео.
Фото: dailymail.co.uk
Представник поліції Бубкер Сабик заявив, що причетність одного з убивць до екстремістської організації доведена. При цьому троє підозрюваних знаходяться в бігах, але вони опізнані. Усі служби безпеки їх уже розшукують.
Фото: dailymail.co.uk
Пізніше джерело в марокканській поліції повідомило, що троє підозрюваних втікачів були арештовані в Марракеші після інтенсивних пошуків - через день після того, як був затриманий один з підозрюваних.
Генеральна прокуратура у своїй заяві зазначила, що вона визначає справжність відео в соцмережах, на якому відбувається обезголовлення Марен Віланд.
Фото: dailymail.co.uk
Спочатку Міністерство внутрішніх справ повідомило, що датська і норвезька туристки були знайдені з порізами на шиях у гірській місцевості в 10 кілометрах від туристичної села Імліл.
Нагадаємо, що у Києві двоє дорослих хлопців 19 і 26 років напали на дівчинку і почали їй погрожувати ножем.
Раніше повідомлялося, що в Херсоні побили активіста, який допомагав у розслідуванні вбивства Гандзюк.