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У Марокко терористи ІГ обезголовили двох дівчат з Європи

STYLERЖиття    21.12.2018 - 20:02
У Марокко терористи ІГ обезголовили двох дівчат з Європи
Колаж РБК-Україна

Дівчата любили подорожувати, але це був їх останній похід

Ісламісти скоїли вбивство двох молодих скандинавських жінок, які були в поході в південній частині Марокко. Про це повідомляє Daily Mail, посилаючись на джерело, близьке до розслідування.

Одна з убитих - 24-річна Луїза Вестерагер Йесперсен з Данії та 28-річна Марен Віланд з Норвегії - була обезголовлена на відео.

У Марокко терористи ІГ обезголовили двох дівчат з Європи

Фото: dailymail.co.uk

Представник поліції Бубкер Сабик заявив, що причетність одного з убивць до екстремістської організації доведена. При цьому троє підозрюваних знаходяться в бігах, але вони опізнані. Усі служби безпеки їх уже розшукують.

У Марокко терористи ІГ обезголовили двох дівчат з Європи

Фото: dailymail.co.uk

Пізніше джерело в марокканській поліції повідомило, що троє підозрюваних втікачів були арештовані в Марракеші після інтенсивних пошуків - через день після того, як був затриманий один з підозрюваних.

 
Підозрювані. Фото: dailymail.co.uk

Генеральна прокуратура у своїй заяві зазначила, що вона визначає справжність відео в соцмережах, на якому відбувається обезголовлення Марен Віланд.

У Марокко терористи ІГ обезголовили двох дівчат з Європи

Фото: dailymail.co.uk

Спочатку Міністерство внутрішніх справ повідомило, що датська і норвезька туристки були знайдені з порізами на шиях у гірській місцевості в 10 кілометрах від туристичної села Імліл.

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