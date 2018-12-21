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В Марокко террористы ИГ обезглавили двух девушек из Европы

STYLERЖизнь    21.12.2018 - 20:02
В Марокко террористы ИГ обезглавили двух девушек из Европы
Коллаж РБК-Украина

Девушки любили путешествовать, но это был их последний поход

Исламисты совершили убийство двух молодых скандинавских женщин, которые были в походе в южной части Марокко. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на источник, близкий к расследованию.

Одна из убитых - 24-летняя Луиза Вестерагер Йесперсен из Дании и 28-летняя Марен Уиланд из Норвегии - была обезглавлена на видео.

В Марокко террористы ИГ обезглавили двух девушек из Европы

Фото: dailymail.co.uk

Представитель полиции Бубкер Сабик заявил, что причастность одного из убийц к экстремистской организации доказана. При этом трое подозреваемых находятся в бегах, но они опознаны. Все службы безопасности их уже разыскивают.

В Марокко террористы ИГ обезглавили двух девушек из Европы

Фото: dailymail.co.uk

Позже источник в марокканской полиции сообщил, что трое беглых подозреваемых были арестованы в Марракеше после интенсивных поисков - через день после того, как был задержан один из подозреваемых.

 
Подозреваемые. Фото: dailymail.co.uk

Генеральная прокуратура в своем заявлении отметила, что она определяет подлинность видео в соцсетях, на котором происходит обезглавливание Марен Уиланд.

В Марокко террористы ИГ обезглавили двух девушек из Европы

Фото: dailymail.co.uk

Изначально Министерство внутренних дел сообщило, что датская и норвежская туристки были найдены с порезами на шеях в горной местности в 10 километрах от туристической деревни Имлил.

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