Ментально здоровые люди после войны. Что украинцам нужно делать уже сейчас

И уже сейчас важно думать о возвращение военных и тех, кто уже вернулся. Уже сейчас нам нужны профессионалы для тех, кто прошел через ужасы плена, получил тяжелое ранение. Адаптация сводится к нулю, когда боец всеми мыслями на фронте с побратимами и не хочет, но прокручивает в памяти самое страшное. Сон не дает отдыха, а общение с близкими разрядки. Казалось бы, можно наконец сбросить невероятную многодневную усталость, но расслабиться не получается. Война меняет ментально и физически.

В крови у военных адский коктейль: избыток кортизола (“гормон стресса”), адреналиновая зависимость, эндорфиновые ямы (“гормон счастья”). Организм быстро привыкает к стрессу, а мирная жизнь кажется слишком непривычной. Тишина, отсутствие взрывов одновременно и радуют и беспокоят, слишком это отлично от “привычного”. Не хватает разговоров с побратимами, которые понимают с полуслова. Близкие напротив, не понимают, не осознают, как изменился их отец, муж, сын. Им нужно помогать, чтобы близость вернулась. Нужны психологи, для работы с семьями военных. И ряд проблем бесконечен.

Война словно окутывает цепями зависимостей. Военный чувствовал насколько важна его работа (и получал за нее достойную зарплату), а возвращается в “простую” жизнь. Пустота заполняется зависимости, среди которых адреналиновая - не самая страшная. Во всем мире военные после возвращения ищут способ вернуться на фронт.

Психолог может быть тем единственным проводником, что поведет за собой, уведет от ужасов пережитого. И уже сейчас мы начали готовить специалистов для проекта MENTAL HEALTH. Готовим, обучаем украинских психологов работе с открытыми травмами. Это специфические задачи с которыми даже опытному специалисту не справится без дополнительного обучения. Обучение невозможно без инвестиций.

За успехом нашей платформы Doctor Online стоит поддержка иностранных партнеров. Мы благодарим швейцарский благотворительный фонд Health Tech Without Borders, фонд Ассоциации украинских врачей в США UMANA.

За эти 450 дней и ночей количество консультаций на платформе перевалило за 160 тысяч. Если в начале полномасштабной войны к нам обращалось в сутки 400-500 украинцев, то сейчас - 800-1000. И этот всплеск - также своеобразная иллюстрация того, как наше общество нуждается в поддержке психологов.

Мы регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда к врачам обращаются слишком поздно, и симптоматика кричит: "Нужно серьезное обследование". Есть целое поколение, которое затягивает с обращением к врачу. Но есть и другая крайность. Многие, зачастую, преувеличивают проблемы со здоровьем. В первую очередь, речь о тревожности у мам, которые обращаются к нам по малейшему поводу. И это хорошо, что они общаются. Снятие тревожности - важный результат.

Все эти 450 дней и ночей наши врачи выступают как психологи. Мы снижаем состояние тревожности, уменьшаем гормональные всплески. И все это лишь репетиция перед волной, которая обрушится на наше поколение после окончания войны и Победы. Все наше поколение пострадало от войны и для того, чтобы оно не стало “потерянным” нужна поддержка психологических проектов.