"Ментальне убозтво": мережу розлютила купівля "Укрзалізницею" російських значків

Фото: РБК-Україна

"Укрзалізниця" вразила вчинком українців

Публічне акціонерне товариство "Укрзалізниця" закупило у компанії "Російські залізниці" нагородні значки на суму близько 77 тисяч гривень. Про це висловився відомий журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Олександр Рудоманов тут виявив прекрасне."Укрзалізниця" закупила у Росії 96 значків "Почесний залізничник" на суму 181 927 рублів", - розповів журналіст, додавши посилання на тендер.

"Сума, звичайно, сміховинна, але ... чому? На який хр*н "УЗ" російські значки? Немає своїх нагород? Або в Україні значків не роблять?" - обурився він.

"Божевілля якесь", - додав журналіст.

Казанський відзначив, що на тлі останніх подій покупка і зовсім не піддається поясненню. Кілька днів тому росіяни заарештували українського провідника поїзда Ковель-Москва, який став одним з безлічі українських заручників в Росії.

"На публіку представники влади говорять про необхідність виходити з орбіти впливу Москви, а за фактом навіть без якихось сраних значків не можемо обійтися. І це навіть корупцією і особистою користю неможливо пояснити. Просто якесь ментальне убозтво", - підкреслив журналіст.

Фото: Договір (facebook.com/den.kazansky)

Фото: Договір (facebook.com/den.kazansky)

"Написав про це Volodymyr Omelyan. Вони там в міністерстві шоковані. Призначено розслідування", - прокоментував Мирослав Гай.

"Євген Кравцов уже розбирається, кому цей значок на лоб причепити", - написав під своїм постом Володимир Омелян.

"Це якась дурість", - відзначили в мережі.

"Це якесь дно", - додала одна з користувачів мережі.

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Скріншот коментарів (facebook.com/den.kazansky)

До речі, в мережі розповіли про жахливі умови в потязі "Укрзалізниці".

Раніше журналіст розповів, як росіяни запропонували жителям Донбасу "валити з РФ".

Нагадаємо, УЗ закупила у "Російських залізниць" нагородні значки вартістю понад 77 тисяч гривень. Домовленість було укладено 26 липня. Значки повинні привезти в Україну до 31 грудня.

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