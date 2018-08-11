"Мене вб'ють": син екс-соратника Медведчука спровокував ДТП і погрожував журналістці (відео)

Ілюстративне фото: ДТП (pixabay.com)

Винуватець аварії перебував "під шофе"

Син колишнього голови обласного осередку організації "Український вибір" Андрій Бузинарський влаштував аварію в Рівному, після чого почав погрожувати журналістці. Відповідні кадри опублікувала сама жінка Інна Білецька на своїй сторінці в Facebook.

"У Андрія вилучили водійське посвідчення. У Андрія немає техпаспорта. Андрія четвертий раз оформляють по 130. Сьогодні це ДТП і 2,14 проміле алкоголю. Раніше були наркотики. Людина, в чию машину він в'їхав, минаючи перехрестя на червоний сигнал світлофора, каже, що автомобіль не підлягає відновленню", - сказала вона.

Фото: скріншот поста (facebook.com/sapelinna)

Більш того, за словами Білецької, чоловік погрожував їй розправою.

"Я питаю Андрія, що він вживав алкоголь або наркотики. Андрій каже, що і алкоголь, і наркотики. А ще Андрій каже, що його відпустять, а мені п**да. Каже, що дасть пару доларів хлопцям, і мене вб'ють. І Андрій не боїться. Тому що після трьох 130-х він до цих пір за кермом. І йому нічого", - підкреслила вона.

Також журналістка уточнила, що винуватцю трагедії загрожує лише адміністративна відповідальність.

Відео: ДТП з Андрієм Бузинарським (facebook.com/sapelinna)

Нагадаємо, очевидці смертельної ДТП в Запорізькій області розповіли подробиці аварії, у якій загинуло шестеро дітей і один дорослий.

Як повідомлялося раніше, в Запорізькій області маршрутка зіткнулася з вантажівкою.

А також писали про те, що у мережі показали момент зіткнення з вантажівкою.

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