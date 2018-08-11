"Меня убьют": сын экс-соратника Медведчука спровоцировал ДТП и угрожал журналистке (видео)

Иллюстративное фото: ДТП (pixabay.com)

Виновник аварии находился "под шофе"

Сын бывшего главы областной ячейки организации "Украинский выбор" Андрей Бузинарский устроил аварию в Ровно, после чего начал угрожать журналистке. Соответствующие кадры опубликовала сама женщина Инна Билецкая на своей странице в Facebook.

"У Андрея изъяли водительское удостоверение. У Андрея нет техпаспорта. Андрея четвертый раз оформляют по 130. Сегодня это ДТП и 2,14 промилле алкоголя. Ранее были наркотики. Человек, в чью машину он въехал, минуя перекресток на красный сигнал светофора, говорит, что автомобиль не подлежит восстановлению", - сказала она.

Фото: скриншот поста (facebook.com/sapelinna)

Более того, по словам Билецкой, мужчина угрожал ей расправой.

"Я спрашиваю Андрея, что он употреблял - алкоголь или наркотики. Андрей говорит, что и алкоголь, и наркотики. А еще Андрей говорит, что его отпустят, а мне п**да. Говорит, что даст пару долларов ребятам, и меня убьют. И Андрей не боится. Потому что после трех 130-х он до сих пор за рулем. И ему ничего", - подчеркнула она.

Также журналистка уточнила, что виновнику трагедии угрожает лишь административная ответственность.

Видео: ДТП с Андреем Бузинарским (facebook.com/sapelinna)

Напомним, очевидцы смертельного ДТП в Запорожской области рассказали все подробности аварии, в которой погибло шестеро детей и один взрослый.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области маршрутка столкнулась с грузовиком.

А также писали о том, что в сети показали момент столкновения с грузовиком.

Обзор резонансных ДТП, случившихся за месяц (video.rbc.ua)