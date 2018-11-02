Змінюють склад населення: експерти розповіли, скільки росіян переїхало жити в окупований Крим

Фото: Getty Images

Фахівці відзначили, що росіяни вимивають корінне населення

Російська Федерація ігнорує наказ міжнародного суду ООН про ліквідацію расової дискримінації і змінює демографічний склад окупованого Криму. Про це розповів постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко, пише Gazeta.ua.

Володимир Єльченко розповів, що за чотири роки після анексії РФ в Крим переселили 108 тисяч російських громадян.

"Йде цілеспрямована політика по зміні демографічного складу регіону. Крім того, скорочується кількість студентів, які навчаються українською мовою. У 2014 році їх було понад 13 тисяч, а зараз лише 172 людини. РФ ігнорує наказ міжнародного суду ООН про ліквідацію расової дискримінації", - зазначив Єльченко.

А ось експерт з міжнародного права і безпеки Василь Лаптийчук вважає, що росіяни спеціально розбавляють населення лояльними громадянами, щоб не втратити контроль над окупованою територією.

"Росіяни міняють склад населення півострова, щоб не втратити контроль над Кримом. Тому захоплену територію розбавляють лояльними громадянами. Вимивають корінне населення і наповнюють росіянами. При таких умовах, Крим стане повноцінною територією РФ через два-три покоління", - висловив думку Лаптийчук і додав, що подібні заходи робила царська Росія, а пізніше – влада Радянського Союзу.

Він зазначив, що жодні рішення міжнародних судів не зможуть налякати Кремль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що знаменитий ясновидець Вольф Мессінг передбачив долю Росії в 2019 році.

А також ми розповідали про те, що соціологи з'ясували, які проблеми найбільше хвилюють жителів України.

Відео: РБК-Україна