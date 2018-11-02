Меняют состав населения: эксперты рассказали, сколько россиян переехало жить в оккупированный Крым

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Специалисты отметили, что россияне вымывают коренное население

Российская Федерация игнорирует приказ международного суда ООН про ликвидацию расовой дискриминации и меняет демографический состав оккупированного Крыма. Об этом рассказал постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, пишет Gazeta.ua.

Владимир Ельченко рассказал, что за четыре года после аннексии РФ в Крым переселили 108 тысяч российских граждан.

"Идет целеустремленная политика по изменению демографического состава региона. Кроме того, сокращается количество студентов, которые обучаются на украинском языке. В 2014 году их было более 13 тысяч, а сейчас всего 172 человека. РФ игнорирует приказ международного суда ООН про ликвидацию расовой дискриминации", - отметил Ельченко.

А вот эксперт по международному праву и безопасности Василий Лаптийчук считает, что россияне специально разбавляют население лояльными гражданами, чтобы не потерять контроль над оккупированной территорией.

"Россияне меняют состав населения полуострова, чтобы не потерять контроль над Крымом. Поэтому захваченную территорию разбавляют лояльными гражданами. Вымывают коренное население и наводняют россиянами. При таких условиях, Крым станет полноценной территорией РФ через два-три поколения", - высказал мнение Лаптийчук и добавил, что подобные меры принимала царская Россия, а позже – власти Советского Союза.

Он отметил, что никакие решения международных судов не смогут напугать Кремль.

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Видео: РБК-Украина