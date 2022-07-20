Міфи про рак грудей, в які треба перестати вірити просто зараз

Як розповіла лікар Вікторія П'єц, варто перестати вірити в такі міфи.

Рак молочної залози може бути лише у жінок

У чоловіків теж. Хоча молочні залози чоловіків і жінок різняться за будовою (у чоловіків відсутня залозиста тканина) але ризик захворіти є, на 100 випадків захворювання у жінок приблизно 1 у чоловіків.

Ущільнення у грудях - це завжди рак

Ні, це може бути і киста, і аденома, і протокова папілома, і фіброз і багато інших доброякісних утворень.

Самообстеження достатньо для виявлення раку молочної залози

На жаль, ні. Самообстеження це добре, і його варто проводити, але найбільш ефективним є щорічне обстеження молочних залоз клінічне та за допомогою УЗД та мамографія після 40 років раз у 2 роки, та біопсія за потреби.

Якщо розмір грудей більше третього - це фактор ризику раку молочної залози

Розмір грудей не впливає на розвиток раку молочної залози, а от зайва вага може вплинути.

Всім жінкам з раком молочної залози видаляють груди

Не завжди проводять радикальну мастектомію, в залежності від пухлини, анамнезу і клінічних даних можлива і органозберігаюча операція.

Імпланти збільшують розвиток раку молочної залози

Імпланти не впливають на розвиток раку молочної залози. Проте є ризик розвитку анапластичної крупноклітинної лімфоми (BIA-ALCL) - це рідкісний тип Т-клітинної лімфоми, позв’язаний з встановленням грудних імплантів, яка може розвиватися в капсулі рубцевої тканини та рідині, що оточують імплант. Проте BIA-ALCL не є раком грудей - це різновид неходжкінської лімфоми.

Грудне вигодовування збільшує ризик розвитку раку молочної залози

Ні, якраз навпаки за даними Cancer Research UK кожен рік грудного вигодовування знижує ризик раку на 4%.

Як провести самодіагностику

Процедуру проводять з 7 по 15-й день менструального циклу. Дивіться нижче інфографіку від МОЗ щодо проведення обстеження вдома:

Симптоми, на які треба звернути увагу:

Виділення з соска Бугристість Помітна шишка Зміна текстури шкіри Ямочки Біль в пахвах Втягнутість соска Подразнення шкіри

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Рак виліковний при виявленні