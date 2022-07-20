Мифы о раке груди, в которые надо перестать верить прямо сейчас

Как рассказала врач Виктория Пьец, стоит перестать верить в такие мифы.

Рак молочной железы может быть только у женщин

У мужчин тоже. Хотя молочные железы мужчин и женщин различаются по строению (у мужчин отсутствует железистая ткань) но риск заболеть есть, на 100 случаев заболевания у женщин примерно 1 у мужчин.

Уплотнение в груди - это всегда рак

Нет, это может быть и киста, и аденома, и протоковая папиллома, и фиброз и многие другие доброкачественные образования.

Самообследования достаточно для выявления рака молочной железы

К сожалению, нет. Самообследование это хорошо, и его стоит проводить, но наиболее эффективным является ежегодное обследование молочных желез клиническое и с помощью УЗИ и маммография после 40 лет раз в 2 года, и биопсия при необходимости.

Если размер груди больше третьего - это фактор риска рака молочной железы

Размер груди не влияет на развитие рака молочной железы, а вот лишний вес может повлиять.

Всем женщинам с раком молочной железы удаляют грудь

Не всегда проводят радикальную мастэктомию, в зависимости от опухоли, анамнеза и клинических данных возможна и органосохраняющая операция.

Импланты увеличивают развитие рака молочной железы

Импланты не влияют на развитие рака молочной железы. Однако есть риск развития анапластической крупноклеточной лимфомы ( BIA-ALCL) - это редкий тип Т-клеточной лимфомы, связанный с установкой грудных имплантов, которая может развиваться в капсуле рубцовой ткани и жидкости, окружающей имплант. Однако BIA-ALCL не является раком груди - это разновидность неходжкинской лимфомы.

Грудное вскармливание увеличивает риск развития рака молочной железы

Нет, как раз наоборот. По данным Cancer Research UK каждый год грудного вскармливания снижает риск рака на 4%.

Как провести самодиагностику

Процедуру проводят с 7 по 15-й день менструального цикла. Смотрите ниже инфографику от Минздрава по проведению обследования на дому:

Симптомы, на которые надо обратить внимание:

Выделения из соска Бугристость Заметная шишка Изменение текстуры кожи Ямочки Боль в подмышках Втянутость соска Раздражение кожи

Фото: facebook.com/phc.org.ua

Рак излечим при обнаружении