Мифы о раке груди, в которые надо перестать верить прямо сейчас

Рак молочной железы - один из самых распространенных в мире видов онкологии, который при своевременной диагностике можно вылечить.
Смотрите ниже в материале Styler о главных мифах рака молочной железы, симптомах и способах диагностики.
Как рассказала врач Виктория Пьец, стоит перестать верить в такие мифы.
У мужчин тоже. Хотя молочные железы мужчин и женщин различаются по строению (у мужчин отсутствует железистая ткань) но риск заболеть есть, на 100 случаев заболевания у женщин примерно 1 у мужчин.
Нет, это может быть и киста, и аденома, и протоковая папиллома, и фиброз и многие другие доброкачественные образования.
К сожалению, нет. Самообследование это хорошо, и его стоит проводить, но наиболее эффективным является ежегодное обследование молочных желез клиническое и с помощью УЗИ и маммография после 40 лет раз в 2 года, и биопсия при необходимости.
Размер груди не влияет на развитие рака молочной железы, а вот лишний вес может повлиять.
Не всегда проводят радикальную мастэктомию, в зависимости от опухоли, анамнеза и клинических данных возможна и органосохраняющая операция.
Импланты не влияют на развитие рака молочной железы. Однако есть риск развития анапластической крупноклеточной лимфомы ( BIA-ALCL) - это редкий тип Т-клеточной лимфомы, связанный с установкой грудных имплантов, которая может развиваться в капсуле рубцовой ткани и жидкости, окружающей имплант. Однако BIA-ALCL не является раком груди - это разновидность неходжкинской лимфомы.
Нет, как раз наоборот. По данным Cancer Research UK каждый год грудного вскармливания снижает риск рака на 4%.
Процедуру проводят с 7 по 15-й день менструального цикла. Смотрите ниже инфографику от Минздрава по проведению обследования на дому:
Фото: facebook.com/phc.org.ua
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