Михайло Сагайдак: Консервація артефактів безпосередньо на Поштовій площі неможлива

Фото: РБК-Україна

Він вважає, що ці історичні об’єкти можна переносити

Директор ДП "Центр археології м. Києва", археолог Михайло Сагайдак заявив, що консервація знахідок на Поштовій площі in-situ, тобто прямо на місці знаходження, неможлива. Про це він сказав на прес-конференції в Інституті археології НАН України. Про це стало відомо "КиевВласть"

"Я ніколи не заявляв, що об’єкт потрібно консервувати прямо на точці його знайдення, оскільки це абсурд. Об’єкти можна переносити", - заявив археолог.

Фото: Археолог Михайло Сагайдак (facebook.com/mikhaylo.sagaydak)

Також Сагайдак підтримав ініціативи міської влади щодо надання археологічній експедиції на Поштовій міжнародного статусу, щодо створення Центру консервації предметів археології та щодо створення інтерактивного Музею з використанням 3D-технологій, додавши, що наразі головне питання – визначення методики консервації знахідок задля їх збереження.

"Треба використовувати найсучаснішу методику. Я не консерватор, я дослідник. І суть в тому, що потрібно відкрити пам’ятку, взяти всі можливі аналізи про всі негативні наслідки після підтоплення та паралельно почати створювати музейну програму. Це ціла композиція, там все життя Подолу за 2 тисячі років. І якщо ми поставимо тільки зруби, без стратиграфічних, геморфологічних даних, не покажемо інтерактивно пожежі, струмок, який протікав... І оце сакраментальне питання, про яке багато хто висловлюється – чи існував там в’їзд, чи було там Хрещення Русі – це питання не принципове для прийняття рішення в частині музейності", – заявив Михайло Сагайдак.

В свою чергу, учасники прес-конференції наголосили, що не має ані документальних, ані археологічних підтверджень щодо того, що Хрещення Київської Русі відбувалось на місці теперішніх розкопок на Поштовій площі.

Зазначимо, низка активістів наполягали на консервації знахідок саме на Поштові площі. Також з 2017 року вони почали наголошувати на тому, що Хрещення Київської Русі нібито відбувалося на місці розкопок на Поштовій.

Нагадаємо, археологічні розкопки на Поштовій площі було розпочато у грудні 2014 року.

Раніше ми писали, що унікальні знахідки часів Київської Русі вкотре під загрозою.

Рекомендуємо почитати матеріал про те, як виглядають унікальні знахідки часів Київської Русі, знайдені археологами на Поштовій площі. Основна частина артефактів знаходиться під бетонними плитами.

Також стало відомо, чому Київ ризикує залишитись без унікального підземного музею на Поштовій площі та чи є шанси на те, аби ситуація вирішилася на користь громади міста.

Чим займаються слуги народу в робочий час