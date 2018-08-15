Михаил Сагайдак: Консервация артефактов непосредственно на Почтовой площади невозможна

Фото: РБК-Украина

Он считает, что эти исторические объекты можно переносить

Директор ГП "Центр археологии г. Киев", археолог Михаил Сагайдак заявил, что консервация находок на Почтовой площади in-situ, то есть прямо на месте нахождения, невозможна. Об этом он сказал на пресс-конференции в Институте археологии НАН Украины. Об этом стало известно "КиевВласть"

"Я никогда не заявлял, что объект нужно консервировать прямо на точке его нахождения, поскольку это абсурд. Объекты можно переносить", - заявил археолог.

Фото: Археолог Михаил Сагайдак (facebook.com/mikhaylo.sagaydak)

Также Сагайдак поддержал инициативы городской власти относительно предоставления археологической экспедиции на Почтовом международного статуса, относительно создания Центра консервации предметов археологии и относительно создания интерактивного Музея с использованием 3D-технологий, добавив, что сейчас главный вопрос – определение методики консервации находок для их сохранения.

"Надо использовать самую современную методику. Я не консерватор, я исследователь. И суть в том, что нужно открыть памятку, взять все возможные анализы все негативные последствия после подтопления и параллельно начать создавать музейную программу. Это целая композиция, там всю жизнь Подола за 2 тысячи лет. И если мы поставим только срубы, без стратиграфических, геморфологических данных, не покажем интерактивно пожар, ручей, который протекал... И вот сакраментальный вопрос, о котором много кто отзывается – существовал ли там въезд, там ли было Крещение Руси – это вопрос не принципиальный для принятия решения в части музейности", – заявил Михаил Сагайдак.

В свою очередь, участники пресс-конференции подчеркнули, что нету ни документальных, ни археологических подтверждений относительно того, что Крещение Киевской Руси происходило на месте нынешних раскопок на Почтовой площади.

Отметим, что ряд активистов настаивали на консервации находок именно на Почтовой площади. Также с 2017 года они начали делать акцент на том, что Крещение Киевской Руси якобы происходило на месте раскопок на Почтовой.

Напомним, археологические раскопки на Почтовой площади была начата в декабре 2014 года.

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