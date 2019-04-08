Увесь світ в його руках: фото сина загиблого Героя зворушило мережу

Маленький синочок Андрія Кизила вже починає розуміти, що його тато Герой України
У мережі з'явилося зворушливе фото, на якому маленький синочок тримає портрет загиблого тата, Андрія Кизило, який був убитий 29 січня 2017 року під Авдіївкою. Знімок виклав у Facebook Андрій Римарук.
Андрій Кизило служив у 72-й механізованій бригаді, він став командиром у 21 рік. Через два роки обійняв посаду заступника командира 1-го механізованого батальйону бригади. Під час бою з ворожою диверсійно-розвідувальною групою отримав смертельне поранення.
Посмертно йому було присвоєно звання майора Збройних сил України.
"Тата немає. Син є і тримає весь світ в руках", - підписано фото.
Фото сина вбитого воїна Андрія Кизила зворушило мережу (Андрій Кизило, фото: Андрій Римарук/Facebook)
Користувачі мережі залишають безліч коментарів під публікацією.
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