"Світовий привид": українські політики про відмову Трампа зустрічатися із Путіним

Фото: колаж РБК-Україна

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зазначила, що рішення президента України Петра Порошенка і РНБО про введення воєнного стану сприяло мобілізації союзників нашої країни

Після відмови президента США Дональда Трампа провести зустріч із російським президентом Володимиром Путіним через напад ФСБ РФ на українські катери в Азовському морі перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко озвучила думку, що "президента-пірата" незабаром не будуть приймати й в інших державах. Про це у четвер, 29 листопада, вона написала на своїй страние у соцмережі Facebook.

Також вона опублікувала скріншот відповідного повідомлення Трампа:

Скрін: facebook.com/iryna.gerashchenko

Так, американський президент повідомив про те, що раніше заплановану зустріч в Аргентині з Путіним він вирішив скасувати виходячи з того, що кораблі та моряки не були повернуті в Україну з РФ.

"Трамп скасував довгоочікувану зустріч з президентом - піратом. Путін- світова примара. Скоро його не прийматимуть ніде", - написала Геращенко.

Також вона зазначила, що рішення президента України Петра Порошенка і РНБО про запровадження воєнного стану сприяло мобілізації союзників нашої країни - в тому числі і в США.

"Ми на це і розраховували. Й боляче, що так огидно голосування проходило в ВР. А могли б використати ці слухання як великий шанс- показати зрілість, єдність і силу", - йдеться у публікації.

Скрін: facebook.com/iryna.gerashchenko

В мережі в коментарях до повідомлення Геращенко її підписники зазначили:

"І Томос є, і з Трампом зустрічі немає"...

Скрін: facebook.com/iryna.gerashchenko

Як повідомлялося раніше, активісти російської громадської платформи "Національний комітет+60" надіслали відкрите звернення до патріарха Кирила, в якому попросили патріарха дати указ на створення ікони із зображенням Володимира Путіна.

Також ми писали про те, що мама одного із захоплених в Азовському морі спецслужбами РФ українського моряка Андрія Оприска, яка раніше розповіла про сина і написала йому записку від сім'ї, передала слова підтримки і закликала не падати духом.

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Відео: РБК-Україна