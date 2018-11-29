"Мировой призрак": украинские политики об отказе Трампа встречаться с Путиным

Фото: коллаж РБК-Украина

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что решение президента Украины Петра Порошенко и СНБО о введении военного положения способствовало мобилизации союзников нашей страны

После отказа президента США Дональда Трампа провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным из-за нападения ФСБ РФ на украинские катера в Азовском море первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила мнение, что "президента-пирата" вскоре не будут принимать и в других государствах. Об этом в четверг, 29 ноября, она написала на своей страние в соцсети Facebook.

Также она опубликовала скриншот соответствующего сообщения Трампа:

Скрин: facebook.com/iryna.gerashchenko

Так, американский президент сообщил о том, что ранее запланированную встречу в Аргентине с Путиным он решил отменить исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены в Украину из РФ.

"Трамп отменил долгожданную встречу с президентом - пиратом. Путин - мировой призрак. Скоро его будут принимать нигде", - написала Геращенко.

Также она отметила, что решение президента Украины Петра Порошенко и СНБО о введении военного положения способствовало мобилизации союзников нашей страны - в том числе и в США.

"Мы на это и рассчитывали. И больно, что так отвратительно голосование проходило в ВР. А могли бы использовать эти слушания как большой шанс- показать зрелость, единство и силу", - говорится в публикации.

Скрин: facebook.com/iryna.gerashchenko

В сети в комментариях к сообщению Геращенко ее подписчики отметили:

"И Томос есть, и с Трампом встречи нет"...

Скрин: facebook.com/iryna.gerashchenko

Как сообщалось ранее, активисты российской общественной платформы “Национальный комитет+60” отправили открытое обращение к патриарху Кириллу, в котором попросили патриарха дать указ на создание иконы с изображением Владимира Путина.

Также мы сообщали о том, что мама одного из захваченных в Азовском море спецслужбами РФ украинского моряка Андрея Опрыско, которая ранее рассказала о сыне и написала ему записку от семьи, передала слова поддержки и призвала не падать духом.

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Видео: РБК-Украина