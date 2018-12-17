Митрополит УПЦ МП підтримав єдину незалежну церкву в Україні (відео)

Відео: YouTube / LB.ua

Митрополит УПЦ Московського патріархату Черкаський і Канівський Софроній (Дмитрук), який не зміг бути присутнім на об'єднавчому Соборі 15 грудня в Києві за станом здоров'я, записав відеозвернення з підтримкою української автокефальної церкви. Ролик опубліковано в понеділок, 17 грудня, на YouTube-каналі видання LB.ua.

Священнослужитель закликав учасників Собору в першу чергу виходити з інтересів України та українського народу.

"Будьте єдині, як Я єдиний. Так говорив Господь своїм учням перед своїми стражданнями", - зазначив Софроній.

Митрополит просить присутніх на Соборі уважно послухати його звернення та приймати всі пропозиції, які "будуть представлені на Соборі, для нашої автокефальної церкви".

"Якщо автокефальна - щоб вона була автокефальною, ні від кого не залежною церквою... Щоб ми знали, що у нас є автокефалія, але управління і розпорядження всіма внутрішніми духовними благами покладено на нас, на нашу церкву", - наголосив Софроній.

До слова, Софроній ще в 2013 році закликав переводити богослужіння на українську мову, а також не забувати про бажаність автокефалії для УПЦ.

Нагадаємо, що 15 грудня в Києві на Об'єднавчому соборі брали участь 2 архієрея УПЦ МП - митрополити Переяслав-Хмельницький Олександр (Драбинко) та Вінницький Симеон (Шостацький).

Як повідомлялося, у Вінниці громада та прихожани Свято-Преображенського собору УПЦ МП підтримали митрополита Вінницького і Панського Симеона (Шостацкого), який раніше отримав лист від Вселенського патріарха Варфоломія, що звільняє його від будь-якого покарання УПЦ МП, і перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

Також ми писали про те, що 16 грудня в Михайлівському соборі Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) провів першу літургію на посаді предстоятеля автокефальної Православної церкви України.

Нагадаємо, 15 грудня Об'єднавчий собор обрав Єпіфанія предстоятель автокефальної церкви. 6 січня з рук Вселенського патріарха Варфоломія обраний предстоятель УППЦ повинен отримати томос про автокефалію.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна