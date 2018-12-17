Митрополит УПЦ МП поддержал единую независимую церковь в Украине (видео)

Видео: YouTube / LB.ua

Митрополит УПЦ Московского патриархата Черкасский и Каневский Софроний (Дмитрук), который не смог присутствовать в объединительном Соборе 15 декабря в Киеве по состоянию здоровья, записал видеообращение с поддержкой украинской автокефальной церкви. Ролик опубликован в понедельник, 17 декабря, на YouTube-канале издания LB.ua.

Священнослужитель призвал участников Собора в первую очередь исходить из интересов Украины и украинского народа.

"Будьте едины, как Я един. Так Господь говорил своим ученикам перед своими страданиями", - отметил Софроний.

Митрополит просит собравшихся на Соборе внимательно послушать его обращение и принимать все предложения, которые "будут представлены на Соборе, для нашей автокефальной церкви".

"Если автокефальная - чтобы она была автокефальной, ни от кого не зависимой церковью... Чтобы мы знали, что у нас есть автокефалия, но управление и распоряжение всеми внутренними духовными благами возложено на нас, на нашу церковь", - подчеркнул Софроний.

Кстати, Софроний еще в 2013 году призвал переводить богослужения на украинский язык, а также не забывать о желанности для УПЦ автокефалии.

Напомним, что 15 декабря в Киеве на Объединительном соборе принимали участие 2 архиерея УПЦ МП - митрополиты Переяслав-Хмельницкий Александр (Драбинко) и Винницкий Симеон (Шостацкий).

Как сообщалось, в Виннице громада и прихожане Свято-Преображенского собора УПЦ МП поддержали митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), который ранее получил письмо от Вселенского патриарха Варфоломея, освобождающего его от любого наказания УПЦ МП, и перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.

Также мы писали о том, что 16 декабря в Михайловском соборе Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко) провел первую литургию на посту предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины.

Напомним, 15 декабря Объединительный собор избрал Епифания предстоятелем автокефальной церкви. 6 января из рук Вселенского патриарха Варфоломея избранный предстоятель УППЦ должен получить томос об автокефалии.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина