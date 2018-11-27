"Мені пох*р": Порошенко відчитав нардепа за матюки в Раді (відео)

Засідання в парламенті проходило в дуже напруженій обстановці, і деякі депутати не стримували емоції
У Верховній Раді перед госолованием про запровадження в Україні воєнного стану під час звернення глави держави до нардепів, один з народних обранців, позафракційний Віталій Купрій вигукував з місця провокаційні фрази та нецензурно висловлювався. Це випливає з відео, яке опублікував сам депутат на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Під час звернення президента в сесійній залі Купрій безцеремонно вставляв репліки у промову Порошенка. Той попросив його помовчати.
Також нардеп почав голосно розмовляти з кимось, хто сидів з ним по сусідству.
Фото: скріншот facebook.com/kupriyofficial
"Давай я сяду тут, де хочу. Та мені пох*р", - нахабно заявив Купрій під час виступу президента.
Порошенко відреагував на хамство і обурився: "Що це ви матюкаетесь в парламенті? Ви проявляєте таку культуру? Я сподіваюся, що це не самолюбовання..."
Відео: facebook.com/kupriyofficial
"Останні дебати перед голосуванням за введення воєнного стану. Пряма трансляція. Порошенку сказали хто він є насправді!", - прокоментував нардеп відео.
Скрін: facebook.com/kupriyofficial
Один з підписників Купрія в коментарях до посту реззонно зазначив:
"Диктатура кажете? Чого ж ви рот роззяваєте і перебиваєте диктатора? А не дари з лобищанням підносите?"...
Скрін: facebook.com/kupriyofficial
Як повідомлялося раніше, в кінці виступу президента Петра Порошенка в парламенті почалася бійка між народними депутатами від "Радикальної партії", БПП і "Народного фронту".
Так, саме засідання проходило в дуже напруженій обстановці, і деякі депутати не стримували свої емоції. Ми вже писали про те, як перший віце-спікер Ірина Геращенко сприйняла образи.
А також розповідали про те, що депутати пронесли у Верховну Раду алкогольні напої.
Відео: РБК-Україна