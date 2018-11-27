"Мені пох*р": Порошенко відчитав нардепа за матюки в Раді (відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Засідання в парламенті проходило в дуже напруженій обстановці, і деякі депутати не стримували емоції

У Верховній Раді перед госолованием про запровадження в Україні воєнного стану під час звернення глави держави до нардепів, один з народних обранців, позафракційний Віталій Купрій вигукував з місця провокаційні фрази та нецензурно висловлювався. Це випливає з відео, яке опублікував сам депутат на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Під час звернення президента в сесійній залі Купрій безцеремонно вставляв репліки у промову Порошенка. Той попросив його помовчати.

Також нардеп почав голосно розмовляти з кимось, хто сидів з ним по сусідству.

Фото: скріншот facebook.com/kupriyofficial

"Давай я сяду тут, де хочу. Та мені пох*р", - нахабно заявив Купрій під час виступу президента.

Порошенко відреагував на хамство і обурився: "Що це ви матюкаетесь в парламенті? Ви проявляєте таку культуру? Я сподіваюся, що це не самолюбовання..."

Відео: facebook.com/kupriyofficial

"Останні дебати перед голосуванням за введення воєнного стану. Пряма трансляція. Порошенку сказали хто він є насправді!", - прокоментував нардеп відео.

Скрін: facebook.com/kupriyofficial

Один з підписників Купрія в коментарях до посту реззонно зазначив:

"Диктатура кажете? Чого ж ви рот роззяваєте і перебиваєте диктатора? А не дари з лобищанням підносите?"...

Скрін: facebook.com/kupriyofficial

Як повідомлялося раніше, в кінці виступу президента Петра Порошенка в парламенті почалася бійка між народними депутатами від "Радикальної партії", БПП і "Народного фронту".

Так, саме засідання проходило в дуже напруженій обстановці, і деякі депутати не стримували свої емоції. Ми вже писали про те, як перший віце-спікер Ірина Геращенко сприйняла образи.

А також розповідали про те, що депутати пронесли у Верховну Раду алкогольні напої.

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Відео: РБК-Україна