"Мне пох*р": Порошенко отчитал нардепа за матюки в Раде (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Заседание в парламенте проходило в очень напряженной обстановке, и некоторые депутаты не сдерживали эмоции

В Верховной Раде перед госолованием о введении в Украине военного положения во время обращения главы государства к нардепам, один из народных избранников, внефракционный Виталий Куприй выкрикивал с места провокационные фразы и нецензурно высказывался. Это следует из видео, которое опубликовал сам депутат на своей странице в соцсети Facebook.

Во время обращения президента в сессионном зале Куприй бесцеремонно вставлял реплики в речь Порошенко. Тот попросил его помолчать.

Также нардеп принялся громко разговаривать с кем-то, кто сидел с ним по соседству.

Фото: скриншот facebook.com/kupriyofficial

"Давай я сяду тут, где хочу. Да мне пох*р", - беспардонно заявил Куприй во время выступления президента.

Порошенко отреагировал на хамство и возмутился: "Что это вы матюкаетесь в парламенте? Вы проявляете такую культуру? Я надеюсь, что это не самолюбование..."

Видео: facebook.com/kupriyofficial

"Последние дебаты перед голосованием за введение военного положения. Прямая трансляция. Порошенко сказали, кто он есть на самом деле!", - прокомментировал нардеп видео.

Скрин: facebook.com/kupriyofficial

Один из подписчиков Куприя в комментариях к посту реззонно отметил:

"Диктатура говорите? Чего же вы рот раззеваете и перебиваете диктатора? А не дары с лобызаниями подносите?"...

Скрин: facebook.com/kupriyofficial

Как сообщалось ранее, в конце выступления президента Петра Порошенко в парламенте началась потасовка между народными депутатами от "Радикальной партии", БПП и "Народного фронта".

Так, само заседание проходило в очень напряженной обстановке, и некоторые депутаты не сдерживали свои эмоции. Мы уже писали о том, как первый вице-спикер Ирина Геращенко восприняла оскорбления.

А также рассказывали о том, что депутаты пронесли в Верховную Раду алкогольные напитки.

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Видео: РБК-Украина