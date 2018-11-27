"Мне пох*р": Порошенко отчитал нардепа за матюки в Раде (видео)

Заседание в парламенте проходило в очень напряженной обстановке, и некоторые депутаты не сдерживали эмоции
В Верховной Раде перед госолованием о введении в Украине военного положения во время обращения главы государства к нардепам, один из народных избранников, внефракционный Виталий Куприй выкрикивал с места провокационные фразы и нецензурно высказывался. Это следует из видео, которое опубликовал сам депутат на своей странице в соцсети Facebook.
Во время обращения президента в сессионном зале Куприй бесцеремонно вставлял реплики в речь Порошенко. Тот попросил его помолчать.
Также нардеп принялся громко разговаривать с кем-то, кто сидел с ним по соседству.
Фото: скриншот facebook.com/kupriyofficial
"Давай я сяду тут, где хочу. Да мне пох*р", - беспардонно заявил Куприй во время выступления президента.
Порошенко отреагировал на хамство и возмутился: "Что это вы матюкаетесь в парламенте? Вы проявляете такую культуру? Я надеюсь, что это не самолюбование..."
Видео: facebook.com/kupriyofficial
"Последние дебаты перед голосованием за введение военного положения. Прямая трансляция. Порошенко сказали, кто он есть на самом деле!", - прокомментировал нардеп видео.
Скрин: facebook.com/kupriyofficial
Один из подписчиков Куприя в комментариях к посту реззонно отметил:
"Диктатура говорите? Чего же вы рот раззеваете и перебиваете диктатора? А не дары с лобызаниями подносите?"...
Скрин: facebook.com/kupriyofficial
Как сообщалось ранее, в конце выступления президента Петра Порошенко в парламенте началась потасовка между народными депутатами от "Радикальной партии", БПП и "Народного фронта".
Так, само заседание проходило в очень напряженной обстановке, и некоторые депутаты не сдерживали свои эмоции. Мы уже писали о том, как первый вице-спикер Ирина Геращенко восприняла оскорбления.
А также рассказывали о том, что депутаты пронесли в Верховную Раду алкогольные напитки.
Видео: РБК-Украина