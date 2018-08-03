МОМО: у мережі з'явилася нова смертельна гра для підлітків

Фото: Момо (Luigikid Gaming/Youtube)

У гри є одна особливість

У мережі з'явилася нова смертельна гра для підлітків, аналог гучного "Синього кита". Про це повідомляють "Вести".

Нова гра називається Момо і поширюється в основному через додаток Whatsapp.

Суть гри полягає в тому, що в контактах у дитини з'являється користувач з іменем Момо, який починає надсилати страшні картинки, а потім примушує до здійснення жорстоких дій. Імовірно, що фінал гри такий же, як був у "Синього кита" - підліток повинен покінчити життя самогубством. Схема спілкування теж збігається – якщо підліток відмовляється здійснювати завдання, йому починають загрожувати і залякують.

Відмітний знак Момо – це зображення, яке стоїть на аватарці контактів зловмисника. Це фото скульптури, створеної компанією Link Factory. Її вперше виставили в галереї жахів Vanilla Gallery в 2016 році. Скульптура зображує моторошний бюст істоти, схожої на жінку, з виряченими очима і гротескною усмішкою, на пташиних лапах. Це робота японського художника Мідорі Хаясі, який ніяк не пов'язаний з грою MOMO.

Про гру стало відомо після того, як 12-річна дівчинка в Аргентині покінчила з собою. Дівчинку батьки виявили на задньому дворі свого будинку. Перед тим, як покінчити життя самогубством, вона записувала себе на відео. Поліція перевірила телефон дитини і виявила, що незадовго до смерті вона спілкувалася з незнайомим 18-річним хлопцем, в якого на аватарці була картинка Момо. Імовірно, саме він довів дівчину до самогубства.

Крім випадку в Аргентині, відомо також ще про сім випадків в декількох країнах.

"Злочинці можуть використовувати гру для крадіжки особистої інформації, підбурювання до самогубства або насильства, залякування, вимагання та виникнення фізичних і психологічних розладів, таких як неспокій, депресія і безсоння", — заявили у відділі по боротьбі з кіберзлочинністю в Мексиці, які першими забили тривогу і почали сповіщати громадян про появу небезпечної гри

Нагадаємо, ми писали про те, що у Чернігівській області школяр покінчив з собою з-за сварки з матір'ю.

А раніше повідомляли про те, що у Львівської області підліток покінчив життя самогубством після постійного користування планшетом.

Відео: РБК-Україна