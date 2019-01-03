"Моральні каліки": Фаріон прокоментувала мовний скандал у Білорусі

Колаж РБК-Україна

Громадський діяч порадила організувати спеціальну резервацію

Скандально відома екс-нардеп, яка представляла "Свободу", і мовознавець Ірина Фаріон, яка раніше жорстко облаяла Супрун через мову, не поскупилася на неприємні слова і в цей раз. Жінку обурив ролик, в якому журналіст звертається до жителів Республіки Білорусь на їхній рідній мові, а вони не розуміють і просять повторити.

"Уважно послухайте цих красномовних виродків. Більшого потворства годі й шукати. Моральні каліки. Таких треба розпихати по резерваціях з написом: інфекція москвофільства. Серед нас теж такі бродять. Зробіть для них перебування в Україні нестерпним. Просто радісно не розумійте їх", - обурюється Фаріон.

Скріншот поста: (facebook.com/IrynaFarion)

Користувачі підтримали Фаріон, зазначивши, що подібного роду людей вистачає і серед своїх:

"Безпросвітна трагедія! Ридаю! Таку чарівну і гарну мову вже майже втрачено";

"Убогі люди, на жаль, і у нас таких вистачає...";

"Якби ви вчились так, як треба... Тільки вивіски і ціни навчилися розуміти... Це головне? Для цього Господь дає розум?";

"Моральні уроди";

"Позорище";

Скріншот коментарів: (facebook.com/IrynaFarion)

Нагадаємо, що в мережі показали, як білоруси розуміють рідну мову. Опитувані журналістом білоруси не розуміють рідну мову і просять поставити питання російською мовою.

До речі, Лукашенко не згадав про інтеграцію Росії та Білорусі у новорічному зверненні. Зокрема, Лукашенко закликав жителів країни зміцнювати свою державність.

Раніше експерти заявили, що Росія хоче поглинути Білорусь. Ігар Тишкевич вважає, що Росія тисне на Білорусь, так як хоче мати вплив на економіку в цій країні.

Також ми повідомляли про те, що Лукашенко відмовився називати Росію братньою державою. Лукашенко додав, що Росія є ключовим зовнішнім партнером для Білорусії.