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"Моральные калеки": Фарион прокомментировала языковой скандал в Беларуси

STYLERЖизнь    03.01.2019 - 17:05
"Моральные калеки": Фарион прокомментировала языковой скандал в Беларуси
Коллаж РБК-Украина

Общественный деятель посоветовала организовать специальную резервацию

Скандально известная экс-нардеп, представлявшая "Свободу", и языковед  - Ирина Фарион, которая ранее жестко обругала Супрун из-за языка, не поскупилась на нелицеприятные выражения и в этот раз. Женщину возмутил ролик, в котором журналист обращается к жителям Республики Беларусь на их родном языке, а они не понимают и просят повторить.

"Внимательно послушайте этих красноречивых уродов. Большего уродства не найти. Моральные калеки. Таких надо распихивать по резервациях с надписью: инфекция москвофильства. Среди нас тоже такие бродят. Сделайте для них пребывание в Украине невыносимым. Просто радостно не понимайте их", - возмущается Фарион.

&quot;Моральные калеки&quot;: Фарион прокомментировала языковой скандал в Беларуси

Скриншот поста: (facebook.com/IrynaFarion)

Пользователи поддержали Фарион, отметив, что подобного рода людей хватает и среди своих:

"Беспросветная трагедия! Рыдаю! Такой волшебный и хороший язык уже почти потерян";

"Убогие людишки, к сожалению, и у нас таких хватает...";

"Если бы вы учились так, как надо... Только вывески и цены научились понимать... Это главное? Для этого Господь дает разум?";

"Моральные уроды";

"Позорище";

&quot;Моральные калеки&quot;: Фарион прокомментировала языковой скандал в Беларуси

Скриншот комментариев: (facebook.com/IrynaFarion)

Напомним, что в сети показали, как белорусы понимают родной язык. Опрашиваемые журналистом белорусы не понимают родной язык и просили задать вопрос на русском языке.

Кстати, Лукашенко не упомянул об интергации России и Беларуси в новогоднем обращении. В частности, Лукашенко призвал жителей страны укреплять свою государственность.

Ранее эксперты заявили, что Россия хочет поглотить Беларусь. Игар Тышкевич считает, что Россия давит на Беларусь, так как хочет иметь влияние на экономику в этой стране.

Также мы сообщали о том, что Лукашенко отказался называть Россию братским государством. Лукашенко добавил, что Россия является ключевым внешним партнером для Белоруссии.

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